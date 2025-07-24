货币 / OVV
OVV: Ovintiv Inc (DE)
42.33 USD 1.64 (4.03%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OVV汇率已更改4.03%。当日，交易品种以低点41.04和高点42.44进行交易。
关注Ovintiv Inc (DE)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OVV新闻
- Here's Why You Should Retain Ovintiv Stock in Your Portfolio for Now
- Ovintiv: Ignored By The Market For Too Long (NYSE:OVV)
- SCHD ETF News, 8/25/2025 - TipRanks.com
- How are energy investors positioned?
- SCHD ETF News, 8/21/2025 - TipRanks.com
- Downgrade Alert! Analysts Have Recently Downgraded These Stocks - TipRanks.com
- Morgan Stanley turns more defensive on oil E&Ps, downgrades OXY, OVV, NOG
- Morgan Stanley downgrades Ovintiv stock on valuation concerns
- Imperial Oil Q2 Earnings Beat, Revenues Miss Estimates, Both Down Y/Y
- Ovintiv: Strong Production Results Balance Out Weaker Natural Gas Prices (NYSE:OVV)
- TC Energy Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates, Both Decline Y/Y
- Ovintiv (OVV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Magnolia Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates on Strong Production
- Fitch upgrades Permian Resources to investment grade on financial policies
- AMD and ServiceNow Highlight Monday’s Market Cap Stock Movers
- Ovintiv Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Fidelity Mid-Cap Stock Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FMCSX)
- Fidelity Low-Priced Stock Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FLPKX)
- Earnings call transcript: Ovintiv Q3 2023 highlights innovation and growth
- Ovintiv Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:OVV)
- Ovintiv Q2 2025 slides: Production exceeds guidance as capital efficiency improves
- 4 Canadian E&P Stocks That Stand Out in a Weak Oil Market
- Ovintiv earnings beat by $0.20, revenue topped estimates
- Ovintiv (OVV) Misses Q2 Earnings Estimates
日范围
41.04 42.44
年范围
29.80 47.18
- 前一天收盘价
- 40.69
- 开盘价
- 41.07
- 卖价
- 42.33
- 买价
- 42.63
- 最低价
- 41.04
- 最高价
- 42.44
- 交易量
- 5.021 K
- 日变化
- 4.03%
- 月变化
- 0.79%
- 6个月变化
- -0.52%
- 年变化
- 11.81%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值