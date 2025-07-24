КотировкиРазделы
OVV
OVV: Ovintiv Inc (DE)

42.33 USD 1.64 (4.03%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OVV за сегодня изменился на 4.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.04, а максимальная — 42.44.

Следите за динамикой Ovintiv Inc (DE). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
41.04 42.44
Годовой диапазон
29.80 47.18
Предыдущее закрытие
40.69
Open
41.07
Bid
42.33
Ask
42.63
Low
41.04
High
42.44
Объем
5.021 K
Дневное изменение
4.03%
Месячное изменение
0.79%
6-месячное изменение
-0.52%
Годовое изменение
11.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.