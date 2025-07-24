Валюты / OVV
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
OVV: Ovintiv Inc (DE)
42.33 USD 1.64 (4.03%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OVV за сегодня изменился на 4.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.04, а максимальная — 42.44.
Следите за динамикой Ovintiv Inc (DE). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости OVV
- Here's Why You Should Retain Ovintiv Stock in Your Portfolio for Now
- Ovintiv: Ignored By The Market For Too Long (NYSE:OVV)
- SCHD ETF News, 8/25/2025 - TipRanks.com
- How are energy investors positioned?
- SCHD ETF News, 8/21/2025 - TipRanks.com
- Downgrade Alert! Analysts Have Recently Downgraded These Stocks - TipRanks.com
- Morgan Stanley turns more defensive on oil E&Ps, downgrades OXY, OVV, NOG
- Morgan Stanley downgrades Ovintiv stock on valuation concerns
- Imperial Oil Q2 Earnings Beat, Revenues Miss Estimates, Both Down Y/Y
- Ovintiv: Strong Production Results Balance Out Weaker Natural Gas Prices (NYSE:OVV)
- TC Energy Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates, Both Decline Y/Y
- Ovintiv (OVV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Magnolia Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates on Strong Production
- Fitch upgrades Permian Resources to investment grade on financial policies
- AMD and ServiceNow Highlight Monday’s Market Cap Stock Movers
- Ovintiv Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Fidelity Mid-Cap Stock Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FMCSX)
- Fidelity Low-Priced Stock Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FLPKX)
- Earnings call transcript: Ovintiv Q3 2023 highlights innovation and growth
- Ovintiv Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:OVV)
- Ovintiv Q2 2025 slides: Production exceeds guidance as capital efficiency improves
- 4 Canadian E&P Stocks That Stand Out in a Weak Oil Market
- Ovintiv earnings beat by $0.20, revenue topped estimates
- Ovintiv (OVV) Misses Q2 Earnings Estimates
Дневной диапазон
41.04 42.44
Годовой диапазон
29.80 47.18
- Предыдущее закрытие
- 40.69
- Open
- 41.07
- Bid
- 42.33
- Ask
- 42.63
- Low
- 41.04
- High
- 42.44
- Объем
- 5.021 K
- Дневное изменение
- 4.03%
- Месячное изменение
- 0.79%
- 6-месячное изменение
- -0.52%
- Годовое изменение
- 11.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.