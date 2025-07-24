Währungen / OVV
OVV: Ovintiv Inc (DE)
42.00 USD 0.02 (0.05%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OVV hat sich für heute um 0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.33 bis zu einem Hoch von 42.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ovintiv Inc (DE)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OVV News
- Here's Why You Should Retain Ovintiv Stock in Your Portfolio for Now
- Ovintiv: Ignored By The Market For Too Long (NYSE:OVV)
- SCHD ETF News, 8/25/2025 - TipRanks.com
- How are energy investors positioned?
- SCHD ETF News, 8/21/2025 - TipRanks.com
- Downgrade Alert! Analysts Have Recently Downgraded These Stocks - TipRanks.com
- Morgan Stanley turns more defensive on oil E&Ps, downgrades OXY, OVV, NOG
- Morgan Stanley downgrades Ovintiv stock on valuation concerns
- Imperial Oil Q2 Earnings Beat, Revenues Miss Estimates, Both Down Y/Y
- Ovintiv: Strong Production Results Balance Out Weaker Natural Gas Prices (NYSE:OVV)
- TC Energy Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates, Both Decline Y/Y
- Ovintiv (OVV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Magnolia Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates on Strong Production
- Fitch upgrades Permian Resources to investment grade on financial policies
- AMD and ServiceNow Highlight Monday’s Market Cap Stock Movers
- Ovintiv Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Fidelity Mid-Cap Stock Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FMCSX)
- Fidelity Low-Priced Stock Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FLPKX)
- Earnings call transcript: Ovintiv Q3 2023 highlights innovation and growth
- Ovintiv Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:OVV)
- Ovintiv Q2 2025 slides: Production exceeds guidance as capital efficiency improves
- 4 Canadian E&P Stocks That Stand Out in a Weak Oil Market
- Ovintiv earnings beat by $0.20, revenue topped estimates
- Ovintiv (OVV) Misses Q2 Earnings Estimates
Tagesspanne
41.33 42.30
Jahresspanne
29.80 47.18
- Vorheriger Schlusskurs
- 41.98
- Eröffnung
- 42.17
- Bid
- 42.00
- Ask
- 42.30
- Tief
- 41.33
- Hoch
- 42.30
- Volumen
- 4.498 K
- Tagesänderung
- 0.05%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- -1.29%
- Jahresänderung
- 10.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K