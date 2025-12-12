OTGA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün OTG Acquisition Corp. I hisse senedi 10.0113 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.0100 - 10.1117 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.0000 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 133 değerine ulaştı. OTGA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

OTG Acquisition Corp. I hisse senedi temettü ödüyor mu? OTG Acquisition Corp. I hisse senedi şu anda 10.0113 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -0.58% ve USD değerlerini izler. OTGA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

OTGA hisse senedi nasıl alınır? OTG Acquisition Corp. I hisselerini şu anki 10.0113 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.0113 ve Ask 10.0143 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 133 ve günlük değişim oranı 0.01% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte OTGA fiyat hareketlerini takip edin.

OTGA hisse senedine nasıl yatırım yapılır? OTG Acquisition Corp. I hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.9723 - 10.1210 ve mevcut fiyatı 10.0113 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.0113 veya Ask 10.0143 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.48% ve 6 aylık değişim oranı -0.58% değerlerini karşılaştırır. OTGA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

OTG Acquisition Corp. I hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? OTG Acquisition Corp. I hisse senedi yıllık olarak 10.1210 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.9723 - 10.1210). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.0000 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak OTG Acquisition Corp. I performansını takip edin.

OTG Acquisition Corp. I hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? OTG Acquisition Corp. I (OTGA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.9723 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.0113 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.9723 - 10.1210 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki OTGA fiyat hareketlerini izleyin.