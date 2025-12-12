- Genel bakış
OTGA: OTG Acquisition Corp. I
OTGA fiyatı bugün 0.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.0100 ve Yüksek fiyatı olarak 10.1117 aralığında işlem gördü.
OTG Acquisition Corp. I hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
OTGA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün OTG Acquisition Corp. I hisse senedi 10.0113 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.0100 - 10.1117 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.0000 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 133 değerine ulaştı. OTGA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
OTG Acquisition Corp. I hisse senedi temettü ödüyor mu?
OTG Acquisition Corp. I hisse senedi şu anda 10.0113 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -0.58% ve USD değerlerini izler. OTGA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
OTGA hisse senedi nasıl alınır?
OTG Acquisition Corp. I hisselerini şu anki 10.0113 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.0113 ve Ask 10.0143 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 133 ve günlük değişim oranı 0.01% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte OTGA fiyat hareketlerini takip edin.
OTGA hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
OTG Acquisition Corp. I hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.9723 - 10.1210 ve mevcut fiyatı 10.0113 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.0113 veya Ask 10.0143 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.48% ve 6 aylık değişim oranı -0.58% değerlerini karşılaştırır. OTGA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
OTG Acquisition Corp. I hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
OTG Acquisition Corp. I hisse senedi yıllık olarak 10.1210 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.9723 - 10.1210). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.0000 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak OTG Acquisition Corp. I performansını takip edin.
OTG Acquisition Corp. I hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
OTG Acquisition Corp. I (OTGA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.9723 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.0113 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.9723 - 10.1210 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki OTGA fiyat hareketlerini izleyin.
OTGA hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
OTG Acquisition Corp. I geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 10.0000 ve yıllık değişim oranı -0.58% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 10.0000
- Açılış
- 10.0101
- Satış
- 10.0113
- Alış
- 10.0143
- Düşük
- 10.0100
- Yüksek
- 10.1117
- Hacim
- 133
- Günlük değişim
- 0.11%
- Aylık değişim
- -0.48%
- 6 aylık değişim
- -0.58%
- Yıllık değişim
- -0.58%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
