- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
OTGA: OTG Acquisition Corp. I
A taxa do OTGA para hoje mudou para 0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.0100 e o mais alto foi 10.1117.
Veja a dinâmica do par de moedas OTG Acquisition Corp. I. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de OTGA hoje?
Hoje OTG Acquisition Corp. I (OTGA) está avaliado em 10.0100. O instrumento é negociado dentro de 10.0100 - 10.1117, o fechamento de ontem foi 10.0000, e o volume de negociação atingiu 144. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de OTGA em tempo real.
As ações de OTG Acquisition Corp. I pagam dividendos?
Atualmente OTG Acquisition Corp. I está avaliado em 10.0100. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.60% e USD. Monitore os movimentos de OTGA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de OTGA?
Você pode comprar ações de OTG Acquisition Corp. I (OTGA) pelo preço atual 10.0100. Ordens geralmente são executadas perto de 10.0100 ou 10.0130, enquanto 144 e -0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de OTGA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de OTGA?
Investir em OTG Acquisition Corp. I envolve considerar a faixa anual 9.9723 - 10.1210 e o preço atual 10.0100. Muitos comparam -0.50% e -0.60% antes de enviar ordens em 10.0100 ou 10.0130. Estude as mudanças diárias de preço de OTGA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações OTG Acquisition Corp. I?
O maior preço de OTG Acquisition Corp. I (OTGA) no último ano foi 10.1210. As ações oscilaram bastante dentro de 9.9723 - 10.1210, e a comparação com 10.0000 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de OTG Acquisition Corp. I no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações OTG Acquisition Corp. I?
O menor preço de OTG Acquisition Corp. I (OTGA) no ano foi 9.9723. A comparação com o preço atual 10.0100 e 9.9723 - 10.1210 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de OTGA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de OTGA?
No passado OTG Acquisition Corp. I passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.0000 e -0.60% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.0000
- Open
- 10.0101
- Bid
- 10.0100
- Ask
- 10.0130
- Low
- 10.0100
- High
- 10.1117
- Volume
- 144
- Mudança diária
- 0.10%
- Mudança mensal
- -0.50%
- Mudança de 6 meses
- -0.60%
- Mudança anual
- -0.60%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.