OTGA: OTGアクイジションI
OTGAの今日の為替レートは、0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり10.0037の安値と10.1117の高値で取引されました。
OTGアクイジションIダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
OTGA株の現在の価格は？
OTGアクイジションIの株価は本日10.0088です。10.0037 - 10.1117内で取引され、前日の終値は10.0000、取引量は266に達しました。OTGAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
OTGアクイジションIの株は配当を出しますか？
OTGアクイジションIの現在の価格は10.0088です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.61%やUSDにも注目します。OTGAの動きはライブチャートで確認できます。
OTGA株を買う方法は？
OTGアクイジションIの株は現在10.0088で購入可能です。注文は通常10.0088または10.0118付近で行われ、266や-0.01%が市場の動きを示します。OTGAの最新情報はライブチャートで確認できます。
OTGA株に投資する方法は？
OTGアクイジションIへの投資では、年間の値幅9.9723 - 10.1210と現在の10.0088を考慮します。注文は多くの場合10.0088や10.0118で行われる前に、-0.51%や-0.61%と比較されます。OTGAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
OTGアクイジションIの株の最高値は？
OTGアクイジションIの過去1年の最高値は10.1210でした。9.9723 - 10.1210内で株価は大きく変動し、10.0000と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。OTGアクイジションIのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
OTGアクイジションIの株の最低値は？
OTGアクイジションI(OTGA)の年間最安値は9.9723でした。現在の10.0088や9.9723 - 10.1210と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。OTGAの動きはライブチャートで確認できます。
OTGAの株式分割はいつ行われましたか？
OTGアクイジションIは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.0000、-0.61%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.0000
- 始値
- 10.0101
- 買値
- 10.0088
- 買値
- 10.0118
- 安値
- 10.0037
- 高値
- 10.1117
- 出来高
- 266
- 1日の変化
- 0.09%
- 1ヶ月の変化
- -0.51%
- 6ヶ月の変化
- -0.61%
- 1年の変化
- -0.61%
