OTGA: OTGアクイジションI

10.0088 USD 0.0088 (0.09%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

OTGAの今日の為替レートは、0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり10.0037の安値と10.1117の高値で取引されました。

OTGアクイジションIダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

OTGA株の現在の価格は？

OTGアクイジションIの株価は本日10.0088です。10.0037 - 10.1117内で取引され、前日の終値は10.0000、取引量は266に達しました。OTGAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

OTGアクイジションIの株は配当を出しますか？

OTGアクイジションIの現在の価格は10.0088です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.61%やUSDにも注目します。OTGAの動きはライブチャートで確認できます。

OTGA株を買う方法は？

OTGアクイジションIの株は現在10.0088で購入可能です。注文は通常10.0088または10.0118付近で行われ、266や-0.01%が市場の動きを示します。OTGAの最新情報はライブチャートで確認できます。

OTGA株に投資する方法は？

OTGアクイジションIへの投資では、年間の値幅9.9723 - 10.1210と現在の10.0088を考慮します。注文は多くの場合10.0088や10.0118で行われる前に、-0.51%や-0.61%と比較されます。OTGAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

OTGアクイジションIの株の最高値は？

OTGアクイジションIの過去1年の最高値は10.1210でした。9.9723 - 10.1210内で株価は大きく変動し、10.0000と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。OTGアクイジションIのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

OTGアクイジションIの株の最低値は？

OTGアクイジションI(OTGA)の年間最安値は9.9723でした。現在の10.0088や9.9723 - 10.1210と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。OTGAの動きはライブチャートで確認できます。

OTGAの株式分割はいつ行われましたか？

OTGアクイジションIは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.0000、-0.61%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.0037 10.1117
1年のレンジ
9.9723 10.1210
以前の終値
10.0000
始値
10.0101
買値
10.0088
買値
10.0118
安値
10.0037
高値
10.1117
出来高
266
1日の変化
0.09%
1ヶ月の変化
-0.51%
6ヶ月の変化
-0.61%
1年の変化
-0.61%
