OTGA: OTG Acquisition Corp. I

10.0100 USD 0.0100 (0.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс OTGA за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.0100, а максимальная — 10.1117.

Следите за динамикой OTG Acquisition Corp. I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OTGA сегодня?

OTG Acquisition Corp. I (OTGA) сегодня оценивается на уровне 10.0100. Инструмент торгуется в пределах 10.0100 - 10.1117, вчерашнее закрытие составило 10.0000, а торговый объем достиг 144. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OTGA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям OTG Acquisition Corp. I?

OTG Acquisition Corp. I в настоящее время оценивается в 10.0100. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.60% и USD. Отслеживайте движения OTGA на графике в реальном времени.

Как купить акции OTGA?

Вы можете купить акции OTG Acquisition Corp. I (OTGA) по текущей цене 10.0100. Ордера обычно размещаются около 10.0100 или 10.0130, тогда как 144 и -0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OTGA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OTGA?

Инвестирование в OTG Acquisition Corp. I предполагает учет годового диапазона 9.9723 - 10.1210 и текущей цены 10.0100. Многие сравнивают -0.50% и -0.60% перед размещением ордеров на 10.0100 или 10.0130. Изучайте ежедневные изменения цены OTGA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции OTG Acquisition Corp. I?

Самая высокая цена OTG Acquisition Corp. I (OTGA) за последний год составила 10.1210. Акции заметно колебались в пределах 9.9723 - 10.1210, сравнение с 10.0000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику OTG Acquisition Corp. I на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции OTG Acquisition Corp. I?

Самая низкая цена OTG Acquisition Corp. I (OTGA) за год составила 9.9723. Сравнение с текущими 10.0100 и 9.9723 - 10.1210 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OTGA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OTGA?

В прошлом OTG Acquisition Corp. I проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.0000 и -0.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.0100 10.1117
Годовой диапазон
9.9723 10.1210
Предыдущее закрытие
10.0000
Open
10.0101
Bid
10.0100
Ask
10.0130
Low
10.0100
High
10.1117
Объем
144
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
-0.50%
6-месячное изменение
-0.60%
Годовое изменение
-0.60%
