- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
OTGA: OTG Acquisition Corp. I
Курс OTGA за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.0100, а максимальная — 10.1117.
Следите за динамикой OTG Acquisition Corp. I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OTGA сегодня?
OTG Acquisition Corp. I (OTGA) сегодня оценивается на уровне 10.0100. Инструмент торгуется в пределах 10.0100 - 10.1117, вчерашнее закрытие составило 10.0000, а торговый объем достиг 144. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OTGA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям OTG Acquisition Corp. I?
OTG Acquisition Corp. I в настоящее время оценивается в 10.0100. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.60% и USD. Отслеживайте движения OTGA на графике в реальном времени.
Как купить акции OTGA?
Вы можете купить акции OTG Acquisition Corp. I (OTGA) по текущей цене 10.0100. Ордера обычно размещаются около 10.0100 или 10.0130, тогда как 144 и -0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OTGA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OTGA?
Инвестирование в OTG Acquisition Corp. I предполагает учет годового диапазона 9.9723 - 10.1210 и текущей цены 10.0100. Многие сравнивают -0.50% и -0.60% перед размещением ордеров на 10.0100 или 10.0130. Изучайте ежедневные изменения цены OTGA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции OTG Acquisition Corp. I?
Самая высокая цена OTG Acquisition Corp. I (OTGA) за последний год составила 10.1210. Акции заметно колебались в пределах 9.9723 - 10.1210, сравнение с 10.0000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику OTG Acquisition Corp. I на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции OTG Acquisition Corp. I?
Самая низкая цена OTG Acquisition Corp. I (OTGA) за год составила 9.9723. Сравнение с текущими 10.0100 и 9.9723 - 10.1210 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OTGA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OTGA?
В прошлом OTG Acquisition Corp. I проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.0000 и -0.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.0000
- Open
- 10.0101
- Bid
- 10.0100
- Ask
- 10.0130
- Low
- 10.0100
- High
- 10.1117
- Объем
- 144
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- -0.50%
- 6-месячное изменение
- -0.60%
- Годовое изменение
- -0.60%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.