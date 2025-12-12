- Aperçu
OTGA: OTG Acquisition Corp. I
Le taux de change de OTGA a changé de 0.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.0037 et à un maximum de 10.1117.
Suivez la dynamique OTG Acquisition Corp. I. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action OTGA aujourd'hui ?
L'action OTG Acquisition Corp. I est cotée à 10.0088 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.0037 - 10.1117, a clôturé hier à 10.0000 et son volume d'échange a atteint 266. Le graphique en temps réel du cours de OTGA présente ces mises à jour.
L'action OTG Acquisition Corp. I verse-t-elle des dividendes ?
OTG Acquisition Corp. I est actuellement valorisé à 10.0088. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.61% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de OTGA.
Comment acheter des actions OTGA ?
Vous pouvez acheter des actions OTG Acquisition Corp. I au cours actuel de 10.0088. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.0088 ou de 10.0118, le 266 et le -0.01% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de OTGA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action OTGA ?
Investir dans OTG Acquisition Corp. I implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.9723 - 10.1210 et le prix actuel 10.0088. Beaucoup comparent -0.51% et -0.61% avant de passer des ordres à 10.0088 ou 10.0118. Consultez le graphique du cours de OTGA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action OTG Acquisition Corp. I ?
Le cours le plus élevé de OTG Acquisition Corp. I l'année dernière était 10.1210. Au cours de 9.9723 - 10.1210, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.0000 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de OTG Acquisition Corp. I sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action OTG Acquisition Corp. I ?
Le cours le plus bas de OTG Acquisition Corp. I (OTGA) sur l'année a été 9.9723. Sa comparaison avec 10.0088 et 9.9723 - 10.1210 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de OTGA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action OTGA a-t-elle été divisée ?
OTG Acquisition Corp. I a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.0000 et -0.61% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.0000
- Ouverture
- 10.0101
- Bid
- 10.0088
- Ask
- 10.0118
- Plus Bas
- 10.0037
- Plus Haut
- 10.1117
- Volume
- 266
- Changement quotidien
- 0.09%
- Changement Mensuel
- -0.51%
- Changement à 6 Mois
- -0.61%
- Changement Annuel
- -0.61%
