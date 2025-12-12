- Übersicht
OTGA: OTG Acquisition Corp. I
Der Wechselkurs von OTGA hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.0100 bis zu einem Hoch von 10.1117 gehandelt.
Verfolgen Sie die OTG Acquisition Corp. I-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von OTGA heute?
Die Aktie von OTG Acquisition Corp. I (OTGA) notiert heute bei 10.0100. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.0100 - 10.1117 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.0000 und das Handelsvolumen erreichte 144. Das Live-Chart von OTGA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie OTGA Dividenden?
OTG Acquisition Corp. I wird derzeit mit 10.0100 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.60% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von OTGA zu verfolgen.
Wie kaufe ich OTGA-Aktien?
Sie können Aktien von OTG Acquisition Corp. I (OTGA) zum aktuellen Kurs von 10.0100 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.0100 oder 10.0130 platziert, während 144 und -0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von OTGA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in OTGA-Aktien?
Bei einer Investition in OTG Acquisition Corp. I müssen die jährliche Spanne 9.9723 - 10.1210 und der aktuelle Kurs 10.0100 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.50% und -0.60%, bevor sie Orders zu 10.0100 oder 10.0130 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von OTGA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von OTG Acquisition Corp. I?
Der höchste Kurs von OTG Acquisition Corp. I (OTGA) im vergangenen Jahr lag bei 10.1210. Innerhalb von 9.9723 - 10.1210 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.0000 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von OTG Acquisition Corp. I mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von OTG Acquisition Corp. I?
Der niedrigste Kurs von OTG Acquisition Corp. I (OTGA) im Laufe des Jahres betrug 9.9723. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.0100 und der Spanne 9.9723 - 10.1210 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von OTGA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von OTGA statt?
OTG Acquisition Corp. I hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.0000 und -0.60% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.0000
- Eröffnung
- 10.0101
- Bid
- 10.0100
- Ask
- 10.0130
- Tief
- 10.0100
- Hoch
- 10.1117
- Volumen
- 144
- Tagesänderung
- 0.10%
- Monatsänderung
- -0.50%
- 6-Monatsänderung
- -0.60%
- Jahresänderung
- -0.60%
