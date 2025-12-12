QuotazioniSezioni
Valute / OTGA
OTGA: OTG Acquisition Corp. I

10.0113 USD 0.0113 (0.11%)
Settore: Altri Simboli Base: Dollaro Valuta di profitto: Dollaro

Il tasso di cambio OTGA ha avuto una variazione del 0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.0100 e ad un massimo di 10.1117.

Segui le dinamiche di OTG Acquisition Corp. I. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni OTGA oggi?

Oggi le azioni OTG Acquisition Corp. I sono prezzate a 10.0113. Viene scambiato all'interno di 10.0100 - 10.1117, la chiusura di ieri è stata 10.0000 e il volume degli scambi ha raggiunto 133. Il grafico dei prezzi in tempo reale di OTGA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni OTG Acquisition Corp. I pagano dividendi?

OTG Acquisition Corp. I è attualmente valutato a 10.0113. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.58% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di OTGA.

Come acquistare azioni OTGA?

Puoi acquistare azioni OTG Acquisition Corp. I al prezzo attuale di 10.0113. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.0113 o 10.0143, mentre 133 e 0.01% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di OTGA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni OTGA?

Investire in OTG Acquisition Corp. I implica considerare l'intervallo annuale 9.9723 - 10.1210 e il prezzo attuale 10.0113. Molti confrontano -0.48% e -0.58% prima di effettuare ordini su 10.0113 o 10.0143. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di OTGA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni OTG Acquisition Corp. I?

Il prezzo massimo di OTG Acquisition Corp. I nell'ultimo anno è stato 10.1210. All'interno di 9.9723 - 10.1210, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.0000 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di OTG Acquisition Corp. I utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni OTG Acquisition Corp. I?

Il prezzo più basso di OTG Acquisition Corp. I (OTGA) nel corso dell'anno è stato 9.9723. Confrontandolo con gli attuali 10.0113 e 9.9723 - 10.1210 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda OTGA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di OTGA?

OTG Acquisition Corp. I ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.0000 e -0.58%.

Intervallo Giornaliero
10.0100 10.1117
Intervallo Annuale
9.9723 10.1210
Chiusura Precedente
10.0000
Apertura
10.0101
Bid
10.0113
Ask
10.0143
Minimo
10.0100
Massimo
10.1117
Volume
133
Variazione giornaliera
0.11%
Variazione Mensile
-0.48%
Variazione Semestrale
-0.58%
Variazione Annuale
-0.58%
