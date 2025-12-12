- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
OTGA: OTG Acquisition Corp. I
Il tasso di cambio OTGA ha avuto una variazione del 0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.0100 e ad un massimo di 10.1117.
Segui le dinamiche di OTG Acquisition Corp. I. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni OTGA oggi?
Oggi le azioni OTG Acquisition Corp. I sono prezzate a 10.0113. Viene scambiato all'interno di 10.0100 - 10.1117, la chiusura di ieri è stata 10.0000 e il volume degli scambi ha raggiunto 133. Il grafico dei prezzi in tempo reale di OTGA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni OTG Acquisition Corp. I pagano dividendi?
OTG Acquisition Corp. I è attualmente valutato a 10.0113. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.58% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di OTGA.
Come acquistare azioni OTGA?
Puoi acquistare azioni OTG Acquisition Corp. I al prezzo attuale di 10.0113. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.0113 o 10.0143, mentre 133 e 0.01% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di OTGA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni OTGA?
Investire in OTG Acquisition Corp. I implica considerare l'intervallo annuale 9.9723 - 10.1210 e il prezzo attuale 10.0113. Molti confrontano -0.48% e -0.58% prima di effettuare ordini su 10.0113 o 10.0143. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di OTGA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni OTG Acquisition Corp. I?
Il prezzo massimo di OTG Acquisition Corp. I nell'ultimo anno è stato 10.1210. All'interno di 9.9723 - 10.1210, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.0000 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di OTG Acquisition Corp. I utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni OTG Acquisition Corp. I?
Il prezzo più basso di OTG Acquisition Corp. I (OTGA) nel corso dell'anno è stato 9.9723. Confrontandolo con gli attuali 10.0113 e 9.9723 - 10.1210 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda OTGA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di OTGA?
OTG Acquisition Corp. I ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.0000 e -0.58%.
- Chiusura Precedente
- 10.0000
- Apertura
- 10.0101
- Bid
- 10.0113
- Ask
- 10.0143
- Minimo
- 10.0100
- Massimo
- 10.1117
- Volume
- 133
- Variazione giornaliera
- 0.11%
- Variazione Mensile
- -0.48%
- Variazione Semestrale
- -0.58%
- Variazione Annuale
- -0.58%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 413
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev