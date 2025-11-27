OSG hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Overseas Shipholding Group Inc Class A hisse senedi 9.01 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 8.74 - 9.10 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 8.79 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1299 değerine ulaştı. OSG canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Overseas Shipholding Group Inc Class A hisse senedi temettü ödüyor mu? Overseas Shipholding Group Inc Class A hisse senedi şu anda 9.01 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -2.80% ve USD değerlerini izler. OSG hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

OSG hisse senedi nasıl alınır? Overseas Shipholding Group Inc Class A hisselerini şu anki 9.01 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 9.01 ve Ask 9.31 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1299 ve günlük değişim oranı 1.24% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte OSG fiyat hareketlerini takip edin.

OSG hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Overseas Shipholding Group Inc Class A hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 8.50 - 9.55 ve mevcut fiyatı 9.01 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 9.01 veya Ask 9.31 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -2.80% ve 6 aylık değişim oranı -2.80% değerlerini karşılaştırır. OSG fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

OCTAVE SPECIALTY GROUP INC hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? OCTAVE SPECIALTY GROUP INC hisse senedi yıllık olarak 9.55 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 8.50 - 9.55). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 8.79 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Overseas Shipholding Group Inc Class A performansını takip edin.

OCTAVE SPECIALTY GROUP INC hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? OCTAVE SPECIALTY GROUP INC (OSG) hisse senedi yıllık olarak en düşük 8.50 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 9.01 ve hareket ettiği yıllık aralık 8.50 - 9.55 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki OSG fiyat hareketlerini izleyin.