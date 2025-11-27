- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
OSG: Overseas Shipholding Group Inc Class A
Le taux de change de OSG a changé de 2.50% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 8.74 et à un maximum de 9.10.
Suivez la dynamique Overseas Shipholding Group Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action OSG aujourd'hui ?
L'action Overseas Shipholding Group Inc Class A est cotée à 9.01 aujourd'hui. Elle se négocie dans 8.74 - 9.10, a clôturé hier à 8.79 et son volume d'échange a atteint 1299. Le graphique en temps réel du cours de OSG présente ces mises à jour.
L'action Overseas Shipholding Group Inc Class A verse-t-elle des dividendes ?
Overseas Shipholding Group Inc Class A est actuellement valorisé à 9.01. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -2.80% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de OSG.
Comment acheter des actions OSG ?
Vous pouvez acheter des actions Overseas Shipholding Group Inc Class A au cours actuel de 9.01. Les ordres sont généralement placés à proximité de 9.01 ou de 9.31, le 1299 et le 1.24% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de OSG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action OSG ?
Investir dans Overseas Shipholding Group Inc Class A implique de prendre en compte la fourchette annuelle 8.50 - 9.55 et le prix actuel 9.01. Beaucoup comparent -2.80% et -2.80% avant de passer des ordres à 9.01 ou 9.31. Consultez le graphique du cours de OSG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action OCTAVE SPECIALTY GROUP INC ?
Le cours le plus élevé de OCTAVE SPECIALTY GROUP INC l'année dernière était 9.55. Au cours de 8.50 - 9.55, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 8.79 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Overseas Shipholding Group Inc Class A sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action OCTAVE SPECIALTY GROUP INC ?
Le cours le plus bas de OCTAVE SPECIALTY GROUP INC (OSG) sur l'année a été 8.50. Sa comparaison avec 9.01 et 8.50 - 9.55 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de OSG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action OSG a-t-elle été divisée ?
Overseas Shipholding Group Inc Class A a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 8.79 et -2.80% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 8.79
- Ouverture
- 8.90
- Bid
- 9.01
- Ask
- 9.31
- Plus Bas
- 8.74
- Plus Haut
- 9.10
- Volume
- 1.299 K
- Changement quotidien
- 2.50%
- Changement Mensuel
- -2.80%
- Changement à 6 Mois
- -2.80%
- Changement Annuel
- -2.80%