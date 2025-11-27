- Übersicht
OSG: Overseas Shipholding Group Inc Class A
Der Wechselkurs von OSG hat sich für heute um 2.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.74 bis zu einem Hoch von 9.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Overseas Shipholding Group Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von OSG heute?
Die Aktie von Overseas Shipholding Group Inc Class A (OSG) notiert heute bei 9.01. Sie wird innerhalb einer Spanne von 8.74 - 9.10 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 8.79 und das Handelsvolumen erreichte 1299. Das Live-Chart von OSG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie OSG Dividenden?
Overseas Shipholding Group Inc Class A wird derzeit mit 9.01 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.80% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von OSG zu verfolgen.
Wie kaufe ich OSG-Aktien?
Sie können Aktien von Overseas Shipholding Group Inc Class A (OSG) zum aktuellen Kurs von 9.01 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 9.01 oder 9.31 platziert, während 1299 und 1.24% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von OSG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in OSG-Aktien?
Bei einer Investition in Overseas Shipholding Group Inc Class A müssen die jährliche Spanne 8.50 - 9.55 und der aktuelle Kurs 9.01 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.80% und -2.80%, bevor sie Orders zu 9.01 oder 9.31 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von OSG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von OCTAVE SPECIALTY GROUP INC?
Der höchste Kurs von OCTAVE SPECIALTY GROUP INC (OSG) im vergangenen Jahr lag bei 9.55. Innerhalb von 8.50 - 9.55 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 8.79 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Overseas Shipholding Group Inc Class A mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von OCTAVE SPECIALTY GROUP INC?
Der niedrigste Kurs von OCTAVE SPECIALTY GROUP INC (OSG) im Laufe des Jahres betrug 8.50. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 9.01 und der Spanne 8.50 - 9.55 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von OSG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von OSG statt?
Overseas Shipholding Group Inc Class A hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 8.79 und -2.80% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.79
- Eröffnung
- 8.90
- Bid
- 9.01
- Ask
- 9.31
- Tief
- 8.74
- Hoch
- 9.10
- Volumen
- 1.299 K
- Tagesänderung
- 2.50%
- Monatsänderung
- -2.80%
- 6-Monatsänderung
- -2.80%
- Jahresänderung
- -2.80%