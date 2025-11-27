- Panorámica
OSG: Overseas Shipholding Group Inc Class A
El tipo de cambio de OSG de hoy ha cambiado un 2.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.74, mientras que el máximo ha alcanzado 9.10.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Overseas Shipholding Group Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de OSG hoy?
Overseas Shipholding Group Inc Class A (OSG) se evalúa hoy en 9.01. El instrumento se negocia dentro de 8.74 - 9.10; el cierre de ayer ha sido 8.79 y el volumen comercial ha alcanzado 1299. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios OSG en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Overseas Shipholding Group Inc Class A?
Overseas Shipholding Group Inc Class A se evalúa actualmente en 9.01. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -2.80% y USD. Monitoree los movimientos de OSG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de OSG?
Puede comprar acciones de Overseas Shipholding Group Inc Class A (OSG) al precio actual de 9.01. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 9.01 o 9.31, mientras que 1299 y 1.24% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de OSG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de OSG?
Invertir en Overseas Shipholding Group Inc Class A implica tener en cuenta el rango anual 8.50 - 9.55 y el precio actual 9.01. Muchos comparan -2.80% y -2.80% antes de colocar órdenes en 9.01 o 9.31. Estudie los cambios diarios de precios de OSG en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de OCTAVE SPECIALTY GROUP INC?
El precio más alto de OCTAVE SPECIALTY GROUP INC (OSG) en el último año ha sido 9.55. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 8.50 - 9.55, una comparación con 8.79 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Overseas Shipholding Group Inc Class A en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de OCTAVE SPECIALTY GROUP INC?
El precio más bajo de OCTAVE SPECIALTY GROUP INC (OSG) para el año ha sido 8.50. La comparación con los actuales 9.01 y 8.50 - 9.55 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de OSG en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de OSG?
En el pasado, Overseas Shipholding Group Inc Class A ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 8.79 y -2.80% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 8.79
- Open
- 8.90
- Bid
- 9.01
- Ask
- 9.31
- Low
- 8.74
- High
- 9.10
- Volumen
- 1.299 K
- Cambio diario
- 2.50%
- Cambio mensual
- -2.80%
- Cambio a 6 meses
- -2.80%
- Cambio anual
- -2.80%