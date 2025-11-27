QuotazioniSezioni
Valute / OSG
Tornare a Azioni

OSG: Overseas Shipholding Group Inc Class A

9.01 USD 0.22 (2.50%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OSG ha avuto una variazione del 2.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.74 e ad un massimo di 9.10.

Segui le dinamiche di Overseas Shipholding Group Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni OSG oggi?

Oggi le azioni Overseas Shipholding Group Inc Class A sono prezzate a 9.01. Viene scambiato all'interno di 8.74 - 9.10, la chiusura di ieri è stata 8.79 e il volume degli scambi ha raggiunto 1299. Il grafico dei prezzi in tempo reale di OSG mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Overseas Shipholding Group Inc Class A pagano dividendi?

Overseas Shipholding Group Inc Class A è attualmente valutato a 9.01. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.80% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di OSG.

Come acquistare azioni OSG?

Puoi acquistare azioni Overseas Shipholding Group Inc Class A al prezzo attuale di 9.01. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 9.01 o 9.31, mentre 1299 e 1.24% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di OSG sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni OSG?

Investire in Overseas Shipholding Group Inc Class A implica considerare l'intervallo annuale 8.50 - 9.55 e il prezzo attuale 9.01. Molti confrontano -2.80% e -2.80% prima di effettuare ordini su 9.01 o 9.31. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di OSG con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni OCTAVE SPECIALTY GROUP INC?

Il prezzo massimo di OCTAVE SPECIALTY GROUP INC nell'ultimo anno è stato 9.55. All'interno di 8.50 - 9.55, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 8.79 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Overseas Shipholding Group Inc Class A utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni OCTAVE SPECIALTY GROUP INC?

Il prezzo più basso di OCTAVE SPECIALTY GROUP INC (OSG) nel corso dell'anno è stato 8.50. Confrontandolo con gli attuali 9.01 e 8.50 - 9.55 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda OSG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di OSG?

Overseas Shipholding Group Inc Class A ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 8.79 e -2.80%.

Intervallo Giornaliero
8.74 9.10
Intervallo Annuale
8.50 9.55
Chiusura Precedente
8.79
Apertura
8.90
Bid
9.01
Ask
9.31
Minimo
8.74
Massimo
9.10
Volume
1.299 K
Variazione giornaliera
2.50%
Variazione Mensile
-2.80%
Variazione Semestrale
-2.80%
Variazione Annuale
-2.80%
27 novembre, giovedì