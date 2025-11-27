- Panoramica
OSG: Overseas Shipholding Group Inc Class A
Il tasso di cambio OSG ha avuto una variazione del 2.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.74 e ad un massimo di 9.10.
Segui le dinamiche di Overseas Shipholding Group Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni OSG oggi?
Oggi le azioni Overseas Shipholding Group Inc Class A sono prezzate a 9.01. Viene scambiato all'interno di 8.74 - 9.10, la chiusura di ieri è stata 8.79 e il volume degli scambi ha raggiunto 1299. Il grafico dei prezzi in tempo reale di OSG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Overseas Shipholding Group Inc Class A pagano dividendi?
Overseas Shipholding Group Inc Class A è attualmente valutato a 9.01. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.80% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di OSG.
Come acquistare azioni OSG?
Puoi acquistare azioni Overseas Shipholding Group Inc Class A al prezzo attuale di 9.01. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 9.01 o 9.31, mentre 1299 e 1.24% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di OSG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni OSG?
Investire in Overseas Shipholding Group Inc Class A implica considerare l'intervallo annuale 8.50 - 9.55 e il prezzo attuale 9.01. Molti confrontano -2.80% e -2.80% prima di effettuare ordini su 9.01 o 9.31. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di OSG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni OCTAVE SPECIALTY GROUP INC?
Il prezzo massimo di OCTAVE SPECIALTY GROUP INC nell'ultimo anno è stato 9.55. All'interno di 8.50 - 9.55, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 8.79 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Overseas Shipholding Group Inc Class A utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni OCTAVE SPECIALTY GROUP INC?
Il prezzo più basso di OCTAVE SPECIALTY GROUP INC (OSG) nel corso dell'anno è stato 8.50. Confrontandolo con gli attuali 9.01 e 8.50 - 9.55 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda OSG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di OSG?
Overseas Shipholding Group Inc Class A ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 8.79 e -2.80%.
- Chiusura Precedente
- 8.79
- Apertura
- 8.90
- Bid
- 9.01
- Ask
- 9.31
- Minimo
- 8.74
- Massimo
- 9.10
- Volume
- 1.299 K
- Variazione giornaliera
- 2.50%
- Variazione Mensile
- -2.80%
- Variazione Semestrale
- -2.80%
- Variazione Annuale
- -2.80%