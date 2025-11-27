- 概要
OSG: Overseas Shipholding Group Inc Class A
OSGの今日の為替レートは、2.50%変化しました。日中、通貨は1あたり8.74の安値と9.10の高値で取引されました。
Overseas Shipholding Group Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
OSG株の現在の価格は？
Overseas Shipholding Group Inc Class Aの株価は本日9.01です。8.74 - 9.10内で取引され、前日の終値は8.79、取引量は1299に達しました。OSGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Overseas Shipholding Group Inc Class Aの株は配当を出しますか？
Overseas Shipholding Group Inc Class Aの現在の価格は9.01です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.80%やUSDにも注目します。OSGの動きはライブチャートで確認できます。
OSG株を買う方法は？
Overseas Shipholding Group Inc Class Aの株は現在9.01で購入可能です。注文は通常9.01または9.31付近で行われ、1299や1.24%が市場の動きを示します。OSGの最新情報はライブチャートで確認できます。
OSG株に投資する方法は？
Overseas Shipholding Group Inc Class Aへの投資では、年間の値幅8.50 - 9.55と現在の9.01を考慮します。注文は多くの場合9.01や9.31で行われる前に、-2.80%や-2.80%と比較されます。OSGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
OCTAVE SPECIALTY GROUP INCの株の最高値は？
OCTAVE SPECIALTY GROUP INCの過去1年の最高値は9.55でした。8.50 - 9.55内で株価は大きく変動し、8.79と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Overseas Shipholding Group Inc Class Aのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
OCTAVE SPECIALTY GROUP INCの株の最低値は？
OCTAVE SPECIALTY GROUP INC(OSG)の年間最安値は8.50でした。現在の9.01や8.50 - 9.55と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。OSGの動きはライブチャートで確認できます。
OSGの株式分割はいつ行われましたか？
Overseas Shipholding Group Inc Class Aは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、8.79、-2.80%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 8.79
- 始値
- 8.90
- 買値
- 9.01
- 買値
- 9.31
- 安値
- 8.74
- 高値
- 9.10
- 出来高
- 1.299 K
- 1日の変化
- 2.50%
- 1ヶ月の変化
- -2.80%
- 6ヶ月の変化
- -2.80%
- 1年の変化
- -2.80%