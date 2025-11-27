КотировкиРазделы
Валюты / OSG
Назад в Рынок акций США

OSG: Overseas Shipholding Group Inc Class A

9.01 USD 0.22 (2.50%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OSG за сегодня изменился на 2.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.74, а максимальная — 9.10.

Следите за динамикой Overseas Shipholding Group Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OSG сегодня?

Overseas Shipholding Group Inc Class A (OSG) сегодня оценивается на уровне 9.01. Инструмент торгуется в пределах 8.74 - 9.10, вчерашнее закрытие составило 8.79, а торговый объем достиг 1299. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OSG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Overseas Shipholding Group Inc Class A?

Overseas Shipholding Group Inc Class A в настоящее время оценивается в 9.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.80% и USD. Отслеживайте движения OSG на графике в реальном времени.

Как купить акции OSG?

Вы можете купить акции Overseas Shipholding Group Inc Class A (OSG) по текущей цене 9.01. Ордера обычно размещаются около 9.01 или 9.31, тогда как 1299 и 1.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OSG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OSG?

Инвестирование в Overseas Shipholding Group Inc Class A предполагает учет годового диапазона 8.50 - 9.55 и текущей цены 9.01. Многие сравнивают -2.80% и -2.80% перед размещением ордеров на 9.01 или 9.31. Изучайте ежедневные изменения цены OSG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции OCTAVE SPECIALTY GROUP INC?

Самая высокая цена OCTAVE SPECIALTY GROUP INC (OSG) за последний год составила 9.55. Акции заметно колебались в пределах 8.50 - 9.55, сравнение с 8.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Overseas Shipholding Group Inc Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции OCTAVE SPECIALTY GROUP INC?

Самая низкая цена OCTAVE SPECIALTY GROUP INC (OSG) за год составила 8.50. Сравнение с текущими 9.01 и 8.50 - 9.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OSG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OSG?

В прошлом Overseas Shipholding Group Inc Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.79 и -2.80% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.74 9.10
Годовой диапазон
8.50 9.55
Предыдущее закрытие
8.79
Open
8.90
Bid
9.01
Ask
9.31
Low
8.74
High
9.10
Объем
1.299 K
Дневное изменение
2.50%
Месячное изменение
-2.80%
6-месячное изменение
-2.80%
Годовое изменение
-2.80%
27 ноября, четверг