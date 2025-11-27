- Обзор рынка
OSG: Overseas Shipholding Group Inc Class A
Курс OSG за сегодня изменился на 2.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.74, а максимальная — 9.10.
Следите за динамикой Overseas Shipholding Group Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OSG сегодня?
Overseas Shipholding Group Inc Class A (OSG) сегодня оценивается на уровне 9.01. Инструмент торгуется в пределах 8.74 - 9.10, вчерашнее закрытие составило 8.79, а торговый объем достиг 1299. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OSG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Overseas Shipholding Group Inc Class A?
Overseas Shipholding Group Inc Class A в настоящее время оценивается в 9.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.80% и USD. Отслеживайте движения OSG на графике в реальном времени.
Как купить акции OSG?
Вы можете купить акции Overseas Shipholding Group Inc Class A (OSG) по текущей цене 9.01. Ордера обычно размещаются около 9.01 или 9.31, тогда как 1299 и 1.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OSG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OSG?
Инвестирование в Overseas Shipholding Group Inc Class A предполагает учет годового диапазона 8.50 - 9.55 и текущей цены 9.01. Многие сравнивают -2.80% и -2.80% перед размещением ордеров на 9.01 или 9.31. Изучайте ежедневные изменения цены OSG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции OCTAVE SPECIALTY GROUP INC?
Самая высокая цена OCTAVE SPECIALTY GROUP INC (OSG) за последний год составила 9.55. Акции заметно колебались в пределах 8.50 - 9.55, сравнение с 8.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Overseas Shipholding Group Inc Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции OCTAVE SPECIALTY GROUP INC?
Самая низкая цена OCTAVE SPECIALTY GROUP INC (OSG) за год составила 8.50. Сравнение с текущими 9.01 и 8.50 - 9.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OSG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OSG?
В прошлом Overseas Shipholding Group Inc Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.79 и -2.80% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.79
- Open
- 8.90
- Bid
- 9.01
- Ask
- 9.31
- Low
- 8.74
- High
- 9.10
- Объем
- 1.299 K
- Дневное изменение
- 2.50%
- Месячное изменение
- -2.80%
- 6-месячное изменение
- -2.80%
- Годовое изменение
- -2.80%