OSG: Overseas Shipholding Group Inc Class A
A taxa do OSG para hoje mudou para 2.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.74 e o mais alto foi 9.10.
Veja a dinâmica do par de moedas Overseas Shipholding Group Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de OSG hoje?
Hoje Overseas Shipholding Group Inc Class A (OSG) está avaliado em 9.01. O instrumento é negociado dentro de 8.74 - 9.10, o fechamento de ontem foi 8.79, e o volume de negociação atingiu 1299. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de OSG em tempo real.
As ações de Overseas Shipholding Group Inc Class A pagam dividendos?
Atualmente Overseas Shipholding Group Inc Class A está avaliado em 9.01. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.80% e USD. Monitore os movimentos de OSG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de OSG?
Você pode comprar ações de Overseas Shipholding Group Inc Class A (OSG) pelo preço atual 9.01. Ordens geralmente são executadas perto de 9.01 ou 9.31, enquanto 1299 e 1.24% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de OSG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de OSG?
Investir em Overseas Shipholding Group Inc Class A envolve considerar a faixa anual 8.50 - 9.55 e o preço atual 9.01. Muitos comparam -2.80% e -2.80% antes de enviar ordens em 9.01 ou 9.31. Estude as mudanças diárias de preço de OSG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações OCTAVE SPECIALTY GROUP INC?
O maior preço de OCTAVE SPECIALTY GROUP INC (OSG) no último ano foi 9.55. As ações oscilaram bastante dentro de 8.50 - 9.55, e a comparação com 8.79 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Overseas Shipholding Group Inc Class A no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações OCTAVE SPECIALTY GROUP INC?
O menor preço de OCTAVE SPECIALTY GROUP INC (OSG) no ano foi 8.50. A comparação com o preço atual 9.01 e 8.50 - 9.55 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de OSG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de OSG?
No passado Overseas Shipholding Group Inc Class A passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 8.79 e -2.80% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 8.79
- Open
- 8.90
- Bid
- 9.01
- Ask
- 9.31
- Low
- 8.74
- High
- 9.10
- Volume
- 1.299 K
- Mudança diária
- 2.50%
- Mudança mensal
- -2.80%
- Mudança de 6 meses
- -2.80%
- Mudança anual
- -2.80%