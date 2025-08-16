FiyatlarBölümler
Dövizler / OSCR
Geri dön - Hisse senetleri

OSCR: Oscar Health Inc Class A

18.97 USD 0.13 (0.68%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

OSCR fiyatı bugün -0.68% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.84 ve Yüksek fiyatı olarak 19.77 aralığında işlem gördü.

Oscar Health Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OSCR haberleri

Günlük aralık
18.84 19.77
Yıllık aralık
11.20 22.78
Önceki kapanış
19.10
Açılış
19.30
Satış
18.97
Alış
19.27
Düşük
18.84
Yüksek
19.77
Hacim
20.634 K
Günlük değişim
-0.68%
Aylık değişim
17.75%
6 aylık değişim
44.70%
Yıllık değişim
-11.02%
21 Eylül, Pazar