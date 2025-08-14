Moedas / OSCR
OSCR: Oscar Health Inc Class A
18.01 USD 0.21 (1.18%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OSCR para hoje mudou para 1.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.65 e o mais alto foi 18.07.
Veja a dinâmica do par de moedas Oscar Health Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
17.65 18.07
Faixa anual
11.20 22.78
- Fechamento anterior
- 17.80
- Open
- 18.07
- Bid
- 18.01
- Ask
- 18.31
- Low
- 17.65
- High
- 18.07
- Volume
- 2.638 K
- Mudança diária
- 1.18%
- Mudança mensal
- 11.79%
- Mudança de 6 meses
- 37.38%
- Mudança anual
- -15.53%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh