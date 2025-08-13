Валюты / OSCR
OSCR: Oscar Health Inc Class A
17.93 USD 0.82 (4.37%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OSCR за сегодня изменился на -4.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.53, а максимальная — 18.27.
Следите за динамикой Oscar Health Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости OSCR
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Oracle, Alphabet and Novo Nordisk rise premarket; Dave & Buster’s falls
- Oscar Health, Inc. (OSCR) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- After-hours movers: Dave & Buster’s, WEBTOON, Chipotle, Rocket Lab
- Акции Oscar Health падают после объявления о выпуске конвертируемых облигаций на $350 миллионов
- Oscar Health stock drops after announcing $350 million convertible notes offering
- Oscar Health планирует выпустить конвертируемые облигации на сумму $350 миллионов
- Oscar Health plans to offer $350 million in convertible notes
- Is Oscar Health Stock a Buy Right Now?
- Oscar Health Stock Sees Healthy RS Rating Upgrade
- Oscar Health: The Industry Is Having A Cold But 2026 Looks To Be Much Better (NYSE:OSCR)
- What's Going On With Oscar Health (OSCR) Stock? - Oscar Health (NYSE:OSCR)
- What Might Make The August CPI Report Come In Very Hot (NYSEARCA:SPY)
- Oscar Health Stock Climbs On Reaffirmed Guidance - Oscar Health (NYSE:OSCR)
- Centene stock price target maintained by Cantor Fitzgerald amid rate increase concerns
- ACA Rule Pause Offers Relief to UnitedHealth (UNH) and Peers Facing Rising Costs - TipRanks.com
- Should Investors Buy Oscar Health Stock?
- What's Going On With Oscar Health Stock On Wednesday? - Oscar Health (NYSE:OSCR)
- Oscar Health Stock: Undervalued, But Not Without Risk (NYSE:OSCR)
- Oscar Stock Could Stem The Healthcare Tide (NYSE:OSCR)
- Solar, biotech, and health insurance stocks are moving on Friday: here's why
- Evolv Technologies, Precigen, Hesai Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Evolv Technologies (NASDAQ:EVLV)
- Oscar Health Faces Analyst Questions On Path To Profitability - Oscar Health (NYSE:OSCR)
- Piper Sandler lowers Oscar Health stock price target to $13 on mixed results
Дневной диапазон
17.53 18.27
Годовой диапазон
11.20 22.78
- Предыдущее закрытие
- 18.75
- Open
- 17.82
- Bid
- 17.93
- Ask
- 18.23
- Low
- 17.53
- High
- 18.27
- Объем
- 37.635 K
- Дневное изменение
- -4.37%
- Месячное изменение
- 11.30%
- 6-месячное изменение
- 36.77%
- Годовое изменение
- -15.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.