OSCR: Oscar Health Inc Class A

17.93 USD 0.82 (4.37%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OSCR за сегодня изменился на -4.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.53, а максимальная — 18.27.

Следите за динамикой Oscar Health Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
17.53 18.27
Годовой диапазон
11.20 22.78
Предыдущее закрытие
18.75
Open
17.82
Bid
17.93
Ask
18.23
Low
17.53
High
18.27
Объем
37.635 K
Дневное изменение
-4.37%
Месячное изменение
11.30%
6-месячное изменение
36.77%
Годовое изменение
-15.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.