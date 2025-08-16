Divisas / OSCR
OSCR: Oscar Health Inc Class A
17.80 USD 0.13 (0.73%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OSCR de hoy ha cambiado un -0.73%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.90, mientras que el máximo ha alcanzado 18.28.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Oscar Health Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado.
OSCR News
Oracle and Tesla Lead Tuesday's Market Cap Stock Movers
- Oracle, Alphabet y Novo Nordisk suben en preapertura; Dave & Buster’s cae
- Oracle, Alphabet y Novo Nordisk suben antes de la apertura; Dave & Buster’s cae
- Oracle, Alphabet and Novo Nordisk rise premarket; Dave & Buster’s falls
Oscar Health, Inc. (OSCR) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
After-hours movers: Dave & Buster's, WEBTOON, Chipotle, Rocket Lab
- Acciones de Oscar Health caen tras anunciar oferta de notas convertibles
- Las acciones de Oscar Health caen tras anunciar oferta de notas convertibles por 350 millones de dólares
Oscar Health stock drops after announcing $350 million convertible notes offering
- Oscar Health planea ofrecer 350 millones de dólares en notas convertibles
- Oscar Health planea ofrecer $350 millones en notas convertibles
Oscar Health plans to offer $350 million in convertible notes
Is Oscar Health Stock a Buy Right Now?
Oscar Health Stock Sees Healthy RS Rating Upgrade
Oscar Health: The Industry Is Having A Cold But 2026 Looks To Be Much Better (NYSE:OSCR)
What's Going On With Oscar Health (OSCR) Stock? - Oscar Health (NYSE:OSCR)
What Might Make The August CPI Report Come In Very Hot (NYSEARCA:SPY)
Oscar Health Stock Climbs On Reaffirmed Guidance - Oscar Health (NYSE:OSCR)
Centene stock price target maintained by Cantor Fitzgerald amid rate increase concerns
ACA Rule Pause Offers Relief to UnitedHealth (UNH) and Peers Facing Rising Costs - TipRanks.com
Should Investors Buy Oscar Health Stock?
What's Going On With Oscar Health Stock On Wednesday? - Oscar Health (NYSE:OSCR)
Oscar Health Stock: Undervalued, But Not Without Risk (NYSE:OSCR)
Oscar Stock Could Stem The Healthcare Tide (NYSE:OSCR)
Rango diario
16.90 18.28
Rango anual
11.20 22.78
- Cierres anteriores
- 17.93
- Open
- 17.55
- Bid
- 17.80
- Ask
- 18.10
- Low
- 16.90
- High
- 18.28
- Volumen
- 29.992 K
- Cambio diario
- -0.73%
- Cambio mensual
- 10.49%
- Cambio a 6 meses
- 35.77%
- Cambio anual
- -16.51%
