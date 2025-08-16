CotizacionesSecciones
Divisas / OSCR
OSCR: Oscar Health Inc Class A

17.80 USD 0.13 (0.73%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de OSCR de hoy ha cambiado un -0.73%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.90, mientras que el máximo ha alcanzado 18.28.

Rango diario
16.90 18.28
Rango anual
11.20 22.78
Cierres anteriores
17.93
Open
17.55
Bid
17.80
Ask
18.10
Low
16.90
High
18.28
Volumen
29.992 K
Cambio diario
-0.73%
Cambio mensual
10.49%
Cambio a 6 meses
35.77%
Cambio anual
-16.51%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B