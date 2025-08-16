クォートセクション
通貨 / OSCR
株に戻る

OSCR: Oscar Health Inc Class A

19.10 USD 1.30 (7.30%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OSCRの今日の為替レートは、7.30%変化しました。日中、通貨は1あたり17.65の安値と19.17の高値で取引されました。

Oscar Health Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OSCR News

1日のレンジ
17.65 19.17
1年のレンジ
11.20 22.78
以前の終値
17.80
始値
18.07
買値
19.10
買値
19.40
安値
17.65
高値
19.17
出来高
22.416 K
1日の変化
7.30%
1ヶ月の変化
18.56%
6ヶ月の変化
45.69%
1年の変化
-10.41%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K