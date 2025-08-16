通貨 / OSCR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
OSCR: Oscar Health Inc Class A
19.10 USD 1.30 (7.30%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OSCRの今日の為替レートは、7.30%変化しました。日中、通貨は1あたり17.65の安値と19.17の高値で取引されました。
Oscar Health Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OSCR News
- Oscar Health: Volatile Stock Also Offers High Option Premiums
- Oscar Health issues $410 million in convertible notes due 2030
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Oracle、Alphabet、ノボ・ノルディスク株が市場前に上昇、Dave & Buster’sは下落
- Oracle, Alphabet and Novo Nordisk rise premarket; Dave & Buster’s falls
- Oscar Health, Inc. (OSCR) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- After-hours movers: Dave & Buster’s, WEBTOON, Chipotle, Rocket Lab
- 時間外取引の注目銘柄：デーブ＆バスターズ、WEBTOON、チポトレー、ロケットラボ
- オスカー・ヘルス、3億5000万ドルの転換社債発行を発表し株価下落
- Oscar Health stock drops after announcing $350 million convertible notes offering
- オスカー・ヘルス、3億5000万ドルの転換社債発行を計画
- Oscar Health plans to offer $350 million in convertible notes
- Is Oscar Health Stock a Buy Right Now?
- Oscar Health Stock Sees Healthy RS Rating Upgrade
- Oscar Health: The Industry Is Having A Cold But 2026 Looks To Be Much Better (NYSE:OSCR)
- What's Going On With Oscar Health (OSCR) Stock? - Oscar Health (NYSE:OSCR)
- What Might Make The August CPI Report Come In Very Hot (NYSEARCA:SPY)
- Oscar Health Stock Climbs On Reaffirmed Guidance - Oscar Health (NYSE:OSCR)
- Centene stock price target maintained by Cantor Fitzgerald amid rate increase concerns
- ACA Rule Pause Offers Relief to UnitedHealth (UNH) and Peers Facing Rising Costs - TipRanks.com
- Should Investors Buy Oscar Health Stock?
- What's Going On With Oscar Health Stock On Wednesday? - Oscar Health (NYSE:OSCR)
- Oscar Health Stock: Undervalued, But Not Without Risk (NYSE:OSCR)
- Oscar Stock Could Stem The Healthcare Tide (NYSE:OSCR)
1日のレンジ
17.65 19.17
1年のレンジ
11.20 22.78
- 以前の終値
- 17.80
- 始値
- 18.07
- 買値
- 19.10
- 買値
- 19.40
- 安値
- 17.65
- 高値
- 19.17
- 出来高
- 22.416 K
- 1日の変化
- 7.30%
- 1ヶ月の変化
- 18.56%
- 6ヶ月の変化
- 45.69%
- 1年の変化
- -10.41%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K