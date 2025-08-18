QuotazioniSezioni
Valute / OSCR
Tornare a Azioni

OSCR: Oscar Health Inc Class A

18.97 USD 0.13 (0.68%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OSCR ha avuto una variazione del -0.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.84 e ad un massimo di 19.77.

Segui le dinamiche di Oscar Health Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OSCR News

Intervallo Giornaliero
18.84 19.77
Intervallo Annuale
11.20 22.78
Chiusura Precedente
19.10
Apertura
19.30
Bid
18.97
Ask
19.27
Minimo
18.84
Massimo
19.77
Volume
20.634 K
Variazione giornaliera
-0.68%
Variazione Mensile
17.75%
Variazione Semestrale
44.70%
Variazione Annuale
-11.02%
20 settembre, sabato