OSCR: Oscar Health Inc Class A
18.97 USD 0.13 (0.68%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OSCR ha avuto una variazione del -0.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.84 e ad un massimo di 19.77.
Segui le dinamiche di Oscar Health Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
18.84 19.77
Intervallo Annuale
11.20 22.78
- Chiusura Precedente
- 19.10
- Apertura
- 19.30
- Bid
- 18.97
- Ask
- 19.27
- Minimo
- 18.84
- Massimo
- 19.77
- Volume
- 20.634 K
- Variazione giornaliera
- -0.68%
- Variazione Mensile
- 17.75%
- Variazione Semestrale
- 44.70%
- Variazione Annuale
- -11.02%
20 settembre, sabato