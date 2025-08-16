Währungen / OSCR
OSCR: Oscar Health Inc Class A
19.10 USD 1.30 (7.30%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OSCR hat sich für heute um 7.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.65 bis zu einem Hoch von 19.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die Oscar Health Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
17.65 19.17
Jahresspanne
11.20 22.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.80
- Eröffnung
- 18.07
- Bid
- 19.10
- Ask
- 19.40
- Tief
- 17.65
- Hoch
- 19.17
- Volumen
- 22.416 K
- Tagesänderung
- 7.30%
- Monatsänderung
- 18.56%
- 6-Monatsänderung
- 45.69%
- Jahresänderung
- -10.41%
