Dövizler / OPRA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
OPRA: Opera Limited - American Depositary Shares
18.81 USD 0.81 (4.13%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
OPRA fiyatı bugün -4.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.75 ve Yüksek fiyatı olarak 19.66 aralığında işlem gördü.
Opera Limited - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OPRA haberleri
- Opera Limited (OPRA) Goldman Sachs Communicopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Opera at Goldman Sachs Conference: AI-Driven Growth Strategy
- Opera Limited (OPRA) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- InvestingPro’nun Gerçek Değer analizi sonrası Opera hisseleri %66 yükseldi
- Opera shares surge 66% following InvestingPro’s Fair Value analysis
- Opera at Citi Conference: AI Integration and Growth Strategy
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- Macy's Increases FY2025 Outlook, Joins REV Group, HealthEquity, Alphabet and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/27/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Opera's Declining Gross Margins May Be Saved By Neon's Subscription Premium (NASDAQ:OPRA)
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/20/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Goldman Sachs raises Opera stock price target to $24.50 on strong Q2 results
- Opera Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:OPRA)
- Opera Limited (OPRA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Compared to Estimates, Opera Limited (OPRA) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Earnings call transcript: Opera Ltd Q2 2025 beats expectations, stock surges
- Opera earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Opera shares rise 3% as Q2 revenue beats expectations
- Opera Likely To Report Lower Q2 Earnings; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call - Opera (NASDAQ:OPRA)
- 2 Internet Content Stocks to Watch From a Challenging Industry
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Tech Delivering High-Dividend Yields - Opera (NASDAQ:OPRA), HP (NYSE:HPQ)
- Microsoft in Brazilian antitrust regulator’s crosshairs after Opera complaint
- Microsoft Is Frustrating The Ability Of Users To Switch Away From The Edge Browser, Alleges Opera In Brazil Anti-Trust Complaint - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Apple (NASDAQ:AAPL)
- Microsoft to be hit with Opera complaint to Brazilian antitrust regulator
Günlük aralık
18.75 19.66
Yıllık aralık
12.83 22.50
- Önceki kapanış
- 19.62
- Açılış
- 19.57
- Satış
- 18.81
- Alış
- 19.11
- Düşük
- 18.75
- Yüksek
- 19.66
- Hacim
- 1.347 K
- Günlük değişim
- -4.13%
- Aylık değişim
- 18.23%
- 6 aylık değişim
- 18.23%
- Yıllık değişim
- 21.51%
21 Eylül, Pazar