OPRA: Opera Limited - American Depositary Shares

18.81 USD 0.81 (4.13%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

OPRA fiyatı bugün -4.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.75 ve Yüksek fiyatı olarak 19.66 aralığında işlem gördü.

Opera Limited - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OPRA haberleri

Günlük aralık
18.75 19.66
Yıllık aralık
12.83 22.50
Önceki kapanış
19.62
Açılış
19.57
Satış
18.81
Alış
19.11
Düşük
18.75
Yüksek
19.66
Hacim
1.347 K
Günlük değişim
-4.13%
Aylık değişim
18.23%
6 aylık değişim
18.23%
Yıllık değişim
21.51%
21 Eylül, Pazar