Valute / OPRA
OPRA: Opera Limited - American Depositary Shares
18.81 USD 0.81 (4.13%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OPRA ha avuto una variazione del -4.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.75 e ad un massimo di 19.66.
Segui le dinamiche di Opera Limited - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OPRA News
Intervallo Giornaliero
18.75 19.66
Intervallo Annuale
12.83 22.50
- Chiusura Precedente
- 19.62
- Apertura
- 19.57
- Bid
- 18.81
- Ask
- 19.11
- Minimo
- 18.75
- Massimo
- 19.66
- Volume
- 1.347 K
- Variazione giornaliera
- -4.13%
- Variazione Mensile
- 18.23%
- Variazione Semestrale
- 18.23%
- Variazione Annuale
- 21.51%
20 settembre, sabato