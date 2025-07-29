QuotazioniSezioni
OPRA: Opera Limited - American Depositary Shares

18.81 USD 0.81 (4.13%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OPRA ha avuto una variazione del -4.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.75 e ad un massimo di 19.66.

Segui le dinamiche di Opera Limited - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
18.75 19.66
Intervallo Annuale
12.83 22.50
Chiusura Precedente
19.62
Apertura
19.57
Bid
18.81
Ask
19.11
Minimo
18.75
Massimo
19.66
Volume
1.347 K
Variazione giornaliera
-4.13%
Variazione Mensile
18.23%
Variazione Semestrale
18.23%
Variazione Annuale
21.51%
