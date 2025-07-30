Devises / OPRA
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
OPRA: Opera Limited - American Depositary Shares
18.81 USD 0.81 (4.13%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OPRA a changé de -4.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.75 et à un maximum de 19.66.
Suivez la dynamique Opera Limited - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OPRA Nouvelles
- Opera à la conférence Piper Sandler : Croissance stratégique et focus sur l’IA
- Opera Limited (OPRA) Goldman Sachs Communicopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Opera at Goldman Sachs Conference: AI-Driven Growth Strategy
- Opera Limited (OPRA) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Les actions d’Opera bondissent de 66% suite à l’analyse de Juste Valeur d’InvestingPro
- Opera shares surge 66% following InvestingPro’s Fair Value analysis
- Opera at Citi Conference: AI Integration and Growth Strategy
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- Macy's Increases FY2025 Outlook, Joins REV Group, HealthEquity, Alphabet and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/27/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Opera's Declining Gross Margins May Be Saved By Neon's Subscription Premium (NASDAQ:OPRA)
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/20/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Goldman Sachs raises Opera stock price target to $24.50 on strong Q2 results
- Opera Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:OPRA)
- Opera Limited (OPRA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Compared to Estimates, Opera Limited (OPRA) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Earnings call transcript: Opera Ltd Q2 2025 beats expectations, stock surges
- Opera earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Opera shares rise 3% as Q2 revenue beats expectations
- Opera Likely To Report Lower Q2 Earnings; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call - Opera (NASDAQ:OPRA)
- 2 Internet Content Stocks to Watch From a Challenging Industry
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Tech Delivering High-Dividend Yields - Opera (NASDAQ:OPRA), HP (NYSE:HPQ)
- Microsoft in Brazilian antitrust regulator’s crosshairs after Opera complaint
- Microsoft Is Frustrating The Ability Of Users To Switch Away From The Edge Browser, Alleges Opera In Brazil Anti-Trust Complaint - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Apple (NASDAQ:AAPL)
Range quotidien
18.75 19.66
Range Annuel
12.83 22.50
- Clôture Précédente
- 19.62
- Ouverture
- 19.57
- Bid
- 18.81
- Ask
- 19.11
- Plus Bas
- 18.75
- Plus Haut
- 19.66
- Volume
- 1.347 K
- Changement quotidien
- -4.13%
- Changement Mensuel
- 18.23%
- Changement à 6 Mois
- 18.23%
- Changement Annuel
- 21.51%
20 septembre, samedi