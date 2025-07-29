Moedas / OPRA
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
OPRA: Opera Limited - American Depositary Shares
19.45 USD 0.04 (0.21%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OPRA para hoje mudou para 0.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.20 e o mais alto foi 19.64.
Veja a dinâmica do par de moedas Opera Limited - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OPRA Notícias
- Opera Limited (OPRA) Goldman Sachs Communicopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Opera at Goldman Sachs Conference: AI-Driven Growth Strategy
- Opera Limited (OPRA) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Ações da Opera sobem 66% após análise de Valor Justo do InvestingPro
- Opera shares surge 66% following InvestingPro’s Fair Value analysis
- Opera at Citi Conference: AI Integration and Growth Strategy
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- Macy's Increases FY2025 Outlook, Joins REV Group, HealthEquity, Alphabet and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/27/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Opera's Declining Gross Margins May Be Saved By Neon's Subscription Premium (NASDAQ:OPRA)
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/20/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Goldman Sachs raises Opera stock price target to $24.50 on strong Q2 results
- Opera Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:OPRA)
- Opera Limited (OPRA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Compared to Estimates, Opera Limited (OPRA) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Earnings call transcript: Opera Ltd Q2 2025 beats expectations, stock surges
- Opera earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Opera shares rise 3% as Q2 revenue beats expectations
- Opera Likely To Report Lower Q2 Earnings; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call - Opera (NASDAQ:OPRA)
- 2 Internet Content Stocks to Watch From a Challenging Industry
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Tech Delivering High-Dividend Yields - Opera (NASDAQ:OPRA), HP (NYSE:HPQ)
- Microsoft in Brazilian antitrust regulator’s crosshairs after Opera complaint
- Microsoft Is Frustrating The Ability Of Users To Switch Away From The Edge Browser, Alleges Opera In Brazil Anti-Trust Complaint - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Apple (NASDAQ:AAPL)
- Microsoft to be hit with Opera complaint to Brazilian antitrust regulator
Faixa diária
19.20 19.64
Faixa anual
12.83 22.50
- Fechamento anterior
- 19.41
- Open
- 19.22
- Bid
- 19.45
- Ask
- 19.75
- Low
- 19.20
- High
- 19.64
- Volume
- 811
- Mudança diária
- 0.21%
- Mudança mensal
- 22.25%
- Mudança de 6 meses
- 22.25%
- Mudança anual
- 25.65%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh