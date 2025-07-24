Currencies / OPRA
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
OPRA: Opera Limited - American Depositary Shares
19.90 USD 0.38 (1.87%)
Sector: Communication Services Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
OPRA exchange rate has changed by -1.87% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 19.83 and at a high of 20.53.
Follow Opera Limited - American Depositary Shares dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OPRA News
- Opera Limited (OPRA) Goldman Sachs Communicopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Opera at Goldman Sachs Conference: AI-Driven Growth Strategy
- Opera Limited (OPRA) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Opera shares surge 66% following InvestingPro’s Fair Value analysis
- Opera at Citi Conference: AI Integration and Growth Strategy
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- Macy's Increases FY2025 Outlook, Joins REV Group, HealthEquity, Alphabet and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/27/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Opera's Declining Gross Margins May Be Saved By Neon's Subscription Premium (NASDAQ:OPRA)
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/20/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Goldman Sachs raises Opera stock price target to $24.50 on strong Q2 results
- Opera Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:OPRA)
- Opera Limited (OPRA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Compared to Estimates, Opera Limited (OPRA) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Earnings call transcript: Opera Ltd Q2 2025 beats expectations, stock surges
- Opera earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Opera shares rise 3% as Q2 revenue beats expectations
- Opera Likely To Report Lower Q2 Earnings; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call - Opera (NASDAQ:OPRA)
- 2 Internet Content Stocks to Watch From a Challenging Industry
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Tech Delivering High-Dividend Yields - Opera (NASDAQ:OPRA), HP (NYSE:HPQ)
- Microsoft in Brazilian antitrust regulator’s crosshairs after Opera complaint
- Microsoft Is Frustrating The Ability Of Users To Switch Away From The Edge Browser, Alleges Opera In Brazil Anti-Trust Complaint - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Apple (NASDAQ:AAPL)
- Microsoft to be hit with Opera complaint to Brazilian antitrust regulator
- Opera: Low Valuation Creates Exceptional Risk-Reward Opportunity (NASDAQ:OPRA)
Daily Range
19.83 20.53
Year Range
12.83 22.50
- Previous Close
- 20.28
- Open
- 20.47
- Bid
- 19.90
- Ask
- 20.20
- Low
- 19.83
- High
- 20.53
- Volume
- 1.407 K
- Daily Change
- -1.87%
- Month Change
- 25.08%
- 6 Months Change
- 25.08%
- Year Change
- 28.55%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%