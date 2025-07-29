Währungen / OPRA
OPRA: Opera Limited - American Depositary Shares
19.62 USD 0.21 (1.08%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OPRA hat sich für heute um 1.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.20 bis zu einem Hoch von 19.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die Opera Limited - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OPRA News
Tagesspanne
19.20 19.82
Jahresspanne
12.83 22.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.41
- Eröffnung
- 19.22
- Bid
- 19.62
- Ask
- 19.92
- Tief
- 19.20
- Hoch
- 19.82
- Volumen
- 2.494 K
- Tagesänderung
- 1.08%
- Monatsänderung
- 23.32%
- 6-Monatsänderung
- 23.32%
- Jahresänderung
- 26.74%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K