통화 / OPRA
OPRA: Opera Limited - American Depositary Shares
18.81 USD 0.81 (4.13%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OPRA 환율이 오늘 -4.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 18.75이고 고가는 19.66이었습니다.
Opera Limited - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
18.75 19.66
년간 변동
12.83 22.50
- 이전 종가
- 19.62
- 시가
- 19.57
- Bid
- 18.81
- Ask
- 19.11
- 저가
- 18.75
- 고가
- 19.66
- 볼륨
- 1.347 K
- 일일 변동
- -4.13%
- 월 변동
- 18.23%
- 6개월 변동
- 18.23%
- 년간 변동율
- 21.51%
20 9월, 토요일