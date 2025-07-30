Divisas / OPRA
OPRA: Opera Limited - American Depositary Shares
19.41 USD 0.49 (2.46%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OPRA de hoy ha cambiado un -2.46%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.15, mientras que el máximo ha alcanzado 19.73.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Opera Limited - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
OPRA News
- Opera Limited (OPRA) Goldman Sachs Communicopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Opera at Goldman Sachs Conference: AI-Driven Growth Strategy
- Opera Limited (OPRA) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Acciones de Opera suben 66% tras análisis de Valor razonable de InvestingPro
- Las acciones de Opera suben un 66% tras el análisis de Valor razonable de InvestingPro
- Opera shares surge 66% following InvestingPro’s Fair Value analysis
- Opera at Citi Conference: AI Integration and Growth Strategy
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- Macy's Increases FY2025 Outlook, Joins REV Group, HealthEquity, Alphabet and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/27/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Opera's Declining Gross Margins May Be Saved By Neon's Subscription Premium (NASDAQ:OPRA)
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/20/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Goldman Sachs raises Opera stock price target to $24.50 on strong Q2 results
- Opera Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:OPRA)
- Opera Limited (OPRA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Compared to Estimates, Opera Limited (OPRA) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Earnings call transcript: Opera Ltd Q2 2025 beats expectations, stock surges
- Opera earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Opera shares rise 3% as Q2 revenue beats expectations
- Opera Likely To Report Lower Q2 Earnings; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call - Opera (NASDAQ:OPRA)
- 2 Internet Content Stocks to Watch From a Challenging Industry
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Tech Delivering High-Dividend Yields - Opera (NASDAQ:OPRA), HP (NYSE:HPQ)
- Microsoft in Brazilian antitrust regulator’s crosshairs after Opera complaint
- Microsoft Is Frustrating The Ability Of Users To Switch Away From The Edge Browser, Alleges Opera In Brazil Anti-Trust Complaint - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Apple (NASDAQ:AAPL)
Rango diario
19.15 19.73
Rango anual
12.83 22.50
- Cierres anteriores
- 19.90
- Open
- 19.69
- Bid
- 19.41
- Ask
- 19.71
- Low
- 19.15
- High
- 19.73
- Volumen
- 1.407 K
- Cambio diario
- -2.46%
- Cambio mensual
- 22.00%
- Cambio a 6 meses
- 22.00%
- Cambio anual
- 25.39%
