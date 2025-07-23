Dövizler / OMC
OMC: Omnicom Group Inc
75.02 USD 1.01 (1.33%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
OMC fiyatı bugün -1.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 74.06 ve Yüksek fiyatı olarak 76.25 aralığında işlem gördü.
Omnicom Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
OMC haberleri
Günlük aralık
74.06 76.25
Yıllık aralık
68.37 107.00
- Önceki kapanış
- 76.03
- Açılış
- 75.74
- Satış
- 75.02
- Alış
- 75.32
- Düşük
- 74.06
- Yüksek
- 76.25
- Hacim
- 9.139 K
- Günlük değişim
- -1.33%
- Aylık değişim
- -2.79%
- 6 aylık değişim
- -9.23%
- Yıllık değişim
- -27.19%
21 Eylül, Pazar