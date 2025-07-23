FiyatlarBölümler
Dövizler / OMC
Geri dön - Hisse senetleri

OMC: Omnicom Group Inc

75.02 USD 1.01 (1.33%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

OMC fiyatı bugün -1.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 74.06 ve Yüksek fiyatı olarak 76.25 aralığında işlem gördü.

Omnicom Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OMC haberleri

Günlük aralık
74.06 76.25
Yıllık aralık
68.37 107.00
Önceki kapanış
76.03
Açılış
75.74
Satış
75.02
Alış
75.32
Düşük
74.06
Yüksek
76.25
Hacim
9.139 K
Günlük değişim
-1.33%
Aylık değişim
-2.79%
6 aylık değişim
-9.23%
Yıllık değişim
-27.19%
21 Eylül, Pazar