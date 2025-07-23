통화 / OMC
OMC: Omnicom Group Inc
75.02 USD 1.01 (1.33%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OMC 환율이 오늘 -1.33%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 74.06이고 고가는 76.25이었습니다.
Omnicom Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
74.06 76.25
년간 변동
68.37 107.00
- 이전 종가
- 76.03
- 시가
- 75.74
- Bid
- 75.02
- Ask
- 75.32
- 저가
- 74.06
- 고가
- 76.25
- 볼륨
- 9.139 K
- 일일 변동
- -1.33%
- 월 변동
- -2.79%
- 6개월 변동
- -9.23%
- 년간 변동율
- -27.19%
