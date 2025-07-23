Валюты / OMC
OMC: Omnicom Group Inc
76.91 USD 0.02 (0.03%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OMC за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 76.00, а максимальная — 77.54.
Следите за динамикой Omnicom Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости OMC
Дневной диапазон
76.00 77.54
Годовой диапазон
68.37 107.00
- Предыдущее закрытие
- 76.89
- Open
- 77.03
- Bid
- 76.91
- Ask
- 77.21
- Low
- 76.00
- High
- 77.54
- Объем
- 3.383 K
- Дневное изменение
- 0.03%
- Месячное изменение
- -0.34%
- 6-месячное изменение
- -6.94%
- Годовое изменение
- -25.36%
