КотировкиРазделы
Валюты / OMC
Назад в Рынок акций США

OMC: Omnicom Group Inc

76.91 USD 0.02 (0.03%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OMC за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 76.00, а максимальная — 77.54.

Следите за динамикой Omnicom Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости OMC

Дневной диапазон
76.00 77.54
Годовой диапазон
68.37 107.00
Предыдущее закрытие
76.89
Open
77.03
Bid
76.91
Ask
77.21
Low
76.00
High
77.54
Объем
3.383 K
Дневное изменение
0.03%
Месячное изменение
-0.34%
6-месячное изменение
-6.94%
Годовое изменение
-25.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.