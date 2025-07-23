クォートセクション
通貨 / OMC
株に戻る

OMC: Omnicom Group Inc

76.03 USD 0.59 (0.77%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OMCの今日の為替レートは、-0.77%変化しました。日中、通貨は1あたり75.82の安値と77.21の高値で取引されました。

Omnicom Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OMC News

1日のレンジ
75.82 77.21
1年のレンジ
68.37 107.00
以前の終値
76.62
始値
76.89
買値
76.03
買値
76.33
安値
75.82
高値
77.21
出来高
3.474 K
1日の変化
-0.77%
1ヶ月の変化
-1.48%
6ヶ月の変化
-8.01%
1年の変化
-26.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K