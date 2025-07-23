通貨 / OMC
OMC: Omnicom Group Inc
76.03 USD 0.59 (0.77%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OMCの今日の為替レートは、-0.77%変化しました。日中、通貨は1あたり75.82の安値と77.21の高値で取引されました。
Omnicom Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
75.82 77.21
1年のレンジ
68.37 107.00
- 以前の終値
- 76.62
- 始値
- 76.89
- 買値
- 76.03
- 買値
- 76.33
- 安値
- 75.82
- 高値
- 77.21
- 出来高
- 3.474 K
- 1日の変化
- -0.77%
- 1ヶ月の変化
- -1.48%
- 6ヶ月の変化
- -8.01%
- 1年の変化
- -26.21%
