OMC: Omnicom Group Inc
76.33 USD 0.29 (0.38%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OMC para hoje mudou para -0.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 75.95 e o mais alto foi 77.21.
Veja a dinâmica do par de moedas Omnicom Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
75.95 77.21
Faixa anual
68.37 107.00
- Fechamento anterior
- 76.62
- Open
- 76.89
- Bid
- 76.33
- Ask
- 76.63
- Low
- 75.95
- High
- 77.21
- Volume
- 361
- Mudança diária
- -0.38%
- Mudança mensal
- -1.09%
- Mudança de 6 meses
- -7.65%
- Mudança anual
- -25.92%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh