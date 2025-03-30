Dövizler / OCS
OCS: Oculis Holding AG
16.62 USD 0.78 (4.48%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
OCS fiyatı bugün -4.48% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.61 ve Yüksek fiyatı olarak 17.34 aralığında işlem gördü.
Oculis Holding AG hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
16.61 17.34
Yıllık aralık
12.08 23.08
- Önceki kapanış
- 17.40
- Açılış
- 17.32
- Satış
- 16.62
- Alış
- 16.92
- Düşük
- 16.61
- Yüksek
- 17.34
- Hacim
- 152
- Günlük değişim
- -4.48%
- Aylık değişim
- 1.96%
- 6 aylık değişim
- -12.98%
- Yıllık değişim
- 36.79%
21 Eylül, Pazar