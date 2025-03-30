Currencies / OCS
OCS: Oculis Holding AG
17.75 USD 0.41 (2.36%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
OCS exchange rate has changed by 2.36% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 17.35 and at a high of 17.75.
Follow Oculis Holding AG dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Daily Range
17.35 17.75
Year Range
12.08 23.08
- Previous Close
- 17.34
- Open
- 17.35
- Bid
- 17.75
- Ask
- 18.05
- Low
- 17.35
- High
- 17.75
- Volume
- 7
- Daily Change
- 2.36%
- Month Change
- 8.90%
- 6 Months Change
- -7.07%
- Year Change
- 46.09%
17 September, Wednesday
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.322 M
- Prev
- 1.428 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.394 M
- Prev
- 1.354 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -6.4%
- Prev
- 5.2%
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -1.708 M
- Prev
- 3.939 M
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.154 M
- Prev
- -0.365 M
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.50%
18:30
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev