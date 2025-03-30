QuotesSections
OCS: Oculis Holding AG

17.75 USD 0.41 (2.36%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

OCS exchange rate has changed by 2.36% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 17.35 and at a high of 17.75.

Follow Oculis Holding AG dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.

Daily Range
17.35 17.75
Year Range
12.08 23.08
Previous Close
17.34
Open
17.35
Bid
17.75
Ask
18.05
Low
17.35
High
17.75
Volume
7
Daily Change
2.36%
Month Change
8.90%
6 Months Change
-7.07%
Year Change
46.09%
17 September, Wednesday
12:30
USD
Housing Starts
Act
Fcst
1.322 M
Prev
1.428 M
12:30
USD
Building Permits
Act
Fcst
1.394 M
Prev
1.354 M
12:30
USD
Housing Starts m/m
Act
Fcst
-6.4%
Prev
5.2%
14:30
USD
EIA Crude Oil Stocks Change
Act
Fcst
-1.708 M
Prev
3.939 M
14:30
USD
EIA Cushing Crude Oil Stocks Change
Act
Fcst
0.154 M
Prev
-0.365 M
18:00
USD
FOMC Statement
Act
Fcst
Prev
18:00
USD
FOMC Economic Projections
Act
Fcst
Prev
18:00
USD
Fed Interest Rate Decision
Act
Fcst
Prev
4.50%
18:30
USD
FOMC Press Conference
Act
Fcst
Prev