OCS: Oculis Holding AG
17.36 USD 0.39 (2.20%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OCS de hoy ha cambiado un -2.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.21, mientras que el máximo ha alcanzado 17.45.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Oculis Holding AG. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
OCS News
- Needham initiates Oculis Holding stock with Buy rating on eye disease portfolio
- Oculis Holding stock price target raised to $33 from $32 at H.C. Wainwright
- Stifel reiterates Buy rating on Oculis Holding stock, maintains $35 target
- Leerink Partners raises Oculis stock price target to $50 from $22
- A First Look At Oculis Holding AG: Revenues Still Several Years Away (NASDAQ:OCS)
Rango diario
17.21 17.45
Rango anual
12.08 23.08
- Cierres anteriores
- 17.75
- Open
- 17.44
- Bid
- 17.36
- Ask
- 17.66
- Low
- 17.21
- High
- 17.45
- Volumen
- 108
- Cambio diario
- -2.20%
- Cambio mensual
- 6.50%
- Cambio a 6 meses
- -9.11%
- Cambio anual
- 42.88%
