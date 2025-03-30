KurseKategorien
Währungen / OCS
Zurück zum Aktien

OCS: Oculis Holding AG

17.30 USD 0.10 (0.57%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OCS hat sich für heute um -0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.05 bis zu einem Hoch von 17.34 gehandelt.

Verfolgen Sie die Oculis Holding AG-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OCS News

Tagesspanne
17.05 17.34
Jahresspanne
12.08 23.08
Vorheriger Schlusskurs
17.40
Eröffnung
17.32
Bid
17.30
Ask
17.60
Tief
17.05
Hoch
17.34
Volumen
45
Tagesänderung
-0.57%
Monatsänderung
6.13%
6-Monatsänderung
-9.42%
Jahresänderung
42.39%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K