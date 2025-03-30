Währungen / OCS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
OCS: Oculis Holding AG
17.30 USD 0.10 (0.57%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OCS hat sich für heute um -0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.05 bis zu einem Hoch von 17.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Oculis Holding AG-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OCS News
- This CoreWeave Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), The Chefs' Warehouse (NASDAQ:CHEF)
- Needham initiates Oculis Holding stock with Buy rating on eye disease portfolio
- Oculis Holding stock price target raised to $33 from $32 at H.C. Wainwright
- Stifel reiterates Buy rating on Oculis Holding stock, maintains $35 target
- Oculis Holding AG (OCS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Adherex Technologies Inc. (FENC) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Ovid Therapeutics (OVID) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Generation Bio Co. (GBIO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- CytomX Therapeutics (CTMX) Reports Break-Even Earnings for Q2
- YmAbs Therapeutics (YMAB) Surges 103.3%: Is This an Indication of Further Gains?
- Lexicon Pharmaceuticals (LXRX) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Leerink Partners raises Oculis stock price target to $50 from $22
- Dave To Rally Around 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - CVRx (NASDAQ:CVRX), CarGurus (NASDAQ:CARG)
- A First Look At Oculis Holding AG: Revenues Still Several Years Away (NASDAQ:OCS)
- abrdn World Healthcare Fund Q4 2024 Commentary (NYSE:THW)
- Abrdn Healthcare Opportunities Fund Q4 2024 Commentary (NYSE:THQ)
Tagesspanne
17.05 17.34
Jahresspanne
12.08 23.08
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.40
- Eröffnung
- 17.32
- Bid
- 17.30
- Ask
- 17.60
- Tief
- 17.05
- Hoch
- 17.34
- Volumen
- 45
- Tagesänderung
- -0.57%
- Monatsänderung
- 6.13%
- 6-Monatsänderung
- -9.42%
- Jahresänderung
- 42.39%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K