货币 / OCS
OCS: Oculis Holding AG
17.34 USD 0.41 (2.31%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OCS汇率已更改-2.31%。当日，交易品种以低点17.21和高点17.45进行交易。
关注Oculis Holding AG动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OCS新闻
- This CoreWeave Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), The Chefs' Warehouse (NASDAQ:CHEF)
- Needham initiates Oculis Holding stock with Buy rating on eye disease portfolio
- Oculis Holding stock price target raised to $33 from $32 at H.C. Wainwright
- Stifel reiterates Buy rating on Oculis Holding stock, maintains $35 target
- Oculis Holding AG (OCS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Adherex Technologies Inc. (FENC) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Ovid Therapeutics (OVID) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Generation Bio Co. (GBIO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- CytomX Therapeutics (CTMX) Reports Break-Even Earnings for Q2
- YmAbs Therapeutics (YMAB) Surges 103.3%: Is This an Indication of Further Gains?
- Lexicon Pharmaceuticals (LXRX) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Leerink Partners raises Oculis stock price target to $50 from $22
- Dave To Rally Around 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - CVRx (NASDAQ:CVRX), CarGurus (NASDAQ:CARG)
- A First Look At Oculis Holding AG: Revenues Still Several Years Away (NASDAQ:OCS)
- abrdn World Healthcare Fund Q4 2024 Commentary (NYSE:THW)
- Abrdn Healthcare Opportunities Fund Q4 2024 Commentary (NYSE:THQ)
日范围
17.21 17.45
年范围
12.08 23.08
- 前一天收盘价
- 17.75
- 开盘价
- 17.44
- 卖价
- 17.34
- 买价
- 17.64
- 最低价
- 17.21
- 最高价
- 17.45
- 交易量
- 100
- 日变化
- -2.31%
- 月变化
- 6.38%
- 6个月变化
- -9.21%
- 年变化
- 42.72%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值