通貨 / OCS
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
OCS: Oculis Holding AG
17.40 USD 0.04 (0.23%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OCSの今日の為替レートは、0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり17.24の安値と17.40の高値で取引されました。
Oculis Holding AGダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OCS News
- This CoreWeave Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), The Chefs' Warehouse (NASDAQ:CHEF)
- Needham initiates Oculis Holding stock with Buy rating on eye disease portfolio
- Oculis Holding stock price target raised to $33 from $32 at H.C. Wainwright
- Stifel reiterates Buy rating on Oculis Holding stock, maintains $35 target
- Oculis Holding AG (OCS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Adherex Technologies Inc. (FENC) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Ovid Therapeutics (OVID) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Generation Bio Co. (GBIO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- CytomX Therapeutics (CTMX) Reports Break-Even Earnings for Q2
- YmAbs Therapeutics (YMAB) Surges 103.3%: Is This an Indication of Further Gains?
- Lexicon Pharmaceuticals (LXRX) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Leerink Partners raises Oculis stock price target to $50 from $22
- Dave To Rally Around 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - CVRx (NASDAQ:CVRX), CarGurus (NASDAQ:CARG)
- A First Look At Oculis Holding AG: Revenues Still Several Years Away (NASDAQ:OCS)
- abrdn World Healthcare Fund Q4 2024 Commentary (NYSE:THW)
- Abrdn Healthcare Opportunities Fund Q4 2024 Commentary (NYSE:THQ)
1日のレンジ
17.24 17.40
1年のレンジ
12.08 23.08
- 以前の終値
- 17.36
- 始値
- 17.39
- 買値
- 17.40
- 買値
- 17.70
- 安値
- 17.24
- 高値
- 17.40
- 出来高
- 36
- 1日の変化
- 0.23%
- 1ヶ月の変化
- 6.75%
- 6ヶ月の変化
- -8.90%
- 1年の変化
- 43.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K