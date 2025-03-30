Moedas / OCS
OCS: Oculis Holding AG
17.40 USD 0.04 (0.23%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OCS para hoje mudou para 0.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.24 e o mais alto foi 17.40.
Veja a dinâmica do par de moedas Oculis Holding AG. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
OCS Notícias
- This CoreWeave Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - CoreWeave (NASDAQ:CRWV), The Chefs' Warehouse (NASDAQ:CHEF)
- Needham initiates Oculis Holding stock with Buy rating on eye disease portfolio
- Oculis Holding stock price target raised to $33 from $32 at H.C. Wainwright
- Stifel reiterates Buy rating on Oculis Holding stock, maintains $35 target
- Oculis Holding AG (OCS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Adherex Technologies Inc. (FENC) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Ovid Therapeutics (OVID) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Generation Bio Co. (GBIO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- CytomX Therapeutics (CTMX) Reports Break-Even Earnings for Q2
- YmAbs Therapeutics (YMAB) Surges 103.3%: Is This an Indication of Further Gains?
- Lexicon Pharmaceuticals (LXRX) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Leerink Partners raises Oculis stock price target to $50 from $22
- Dave To Rally Around 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - CVRx (NASDAQ:CVRX), CarGurus (NASDAQ:CARG)
- A First Look At Oculis Holding AG: Revenues Still Several Years Away (NASDAQ:OCS)
- abrdn World Healthcare Fund Q4 2024 Commentary (NYSE:THW)
- Abrdn Healthcare Opportunities Fund Q4 2024 Commentary (NYSE:THQ)
Faixa diária
17.24 17.40
Faixa anual
12.08 23.08
- Fechamento anterior
- 17.36
- Open
- 17.39
- Bid
- 17.40
- Ask
- 17.70
- Low
- 17.24
- High
- 17.40
- Volume
- 36
- Mudança diária
- 0.23%
- Mudança mensal
- 6.75%
- Mudança de 6 meses
- -8.90%
- Mudança anual
- 43.21%
