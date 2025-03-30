Валюты / OCS
OCS: Oculis Holding AG
17.75 USD 0.41 (2.36%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OCS за сегодня изменился на 2.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.35, а максимальная — 17.75.
Следите за динамикой Oculis Holding AG. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости OCS
Дневной диапазон
17.35 17.75
Годовой диапазон
12.08 23.08
- Предыдущее закрытие
- 17.34
- Open
- 17.35
- Bid
- 17.75
- Ask
- 18.05
- Low
- 17.35
- High
- 17.75
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 2.36%
- Месячное изменение
- 8.90%
- 6-месячное изменение
- -7.07%
- Годовое изменение
- 46.09%
