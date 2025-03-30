КотировкиРазделы
OCS: Oculis Holding AG

17.75 USD 0.41 (2.36%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OCS за сегодня изменился на 2.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.35, а максимальная — 17.75.

Следите за динамикой Oculis Holding AG. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
17.35 17.75
Годовой диапазон
12.08 23.08
Предыдущее закрытие
17.34
Open
17.35
Bid
17.75
Ask
18.05
Low
17.35
High
17.75
Объем
7
Дневное изменение
2.36%
Месячное изменение
8.90%
6-месячное изменение
-7.07%
Годовое изменение
46.09%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.