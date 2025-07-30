FiyatlarBölümler
NMRK
NMRK: Newmark Group Inc - Class A

19.23 USD 0.35 (1.79%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NMRK fiyatı bugün -1.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.22 ve Yüksek fiyatı olarak 19.78 aralığında işlem gördü.

Newmark Group Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
19.22 19.78
Yıllık aralık
9.65 19.78
Önceki kapanış
19.58
Açılış
19.75
Satış
19.23
Alış
19.53
Düşük
19.22
Yüksek
19.78
Hacim
3.145 K
Günlük değişim
-1.79%
Aylık değişim
8.09%
6 aylık değişim
55.83%
Yıllık değişim
23.82%
21 Eylül, Pazar