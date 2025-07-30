Dövizler / NMRK
NMRK: Newmark Group Inc - Class A
19.23 USD 0.35 (1.79%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NMRK fiyatı bugün -1.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.22 ve Yüksek fiyatı olarak 19.78 aralığında işlem gördü.
Newmark Group Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
19.22 19.78
Yıllık aralık
9.65 19.78
- Önceki kapanış
- 19.58
- Açılış
- 19.75
- Satış
- 19.23
- Alış
- 19.53
- Düşük
- 19.22
- Yüksek
- 19.78
- Hacim
- 3.145 K
- Günlük değişim
- -1.79%
- Aylık değişim
- 8.09%
- 6 aylık değişim
- 55.83%
- Yıllık değişim
- 23.82%
21 Eylül, Pazar