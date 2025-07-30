通貨 / NMRK
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
NMRK: Newmark Group Inc - Class A
19.58 USD 0.37 (1.93%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NMRKの今日の為替レートは、1.93%変化しました。日中、通貨は1あたり19.16の安値と19.72の高値で取引されました。
Newmark Group Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NMRK News
- ニューマーク・グループの株価、19.71米ドルで史上最高値を記録
- Newmark Group stock hits all-time high at 19.71 USD
- 5 Reasons to Add CBRE Group Stock to Your Portfolio Now
- Offerpad Solutions (OPAD) Surges 29.9%: Is This an Indication of Further Gains?
- Newmark Group Inc stock hits 52-week high at 18.6 USD
- Fitch upgrades Newmark’s commercial primary servicer rating
- Newmark Group stock hits 52-week high at 18.39 USD
- Zacks Industry Outlook Highlights CBRE Group, Jones Lang LaSalle and Newmark Group
- 3 Real Estate Operations Stocks Poised to Escape Industry Woes
- Jones Lang Stock Gains 28.1% in 3 Months: Will It Continue to Rise?
- Newmark Group stock hits 52-week high at 17.45 USD
- Jones Lang Unveils AI Capabilities for Building Operations
- Newmark Group (NMRK)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Newmark forms alliance with Mountain West to expand western US presence
- Newmark Group stock hits 52-week high at 16.11 USD
- Pinnacle West Q2 2025 slides: EPS declines but company maintains full-year guidance
- Earnings Estimates Moving Higher for Newmark Group (NMRK): Time to Buy?
- All You Need to Know About Newmark Group (NMRK) Rating Upgrade to Strong Buy
- JMP raises Newmark Group stock price target to $19 on strong Q2 earnings
- Newmark (NMRK) Q2 Revenue Jumps 20%
- Newmark Group, Inc. (NMRK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Newmark Group earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Newmark Group (NMRK) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Newmark Q2 2025 slides: revenue surges 20%, outlook raised on strong performance
1日のレンジ
19.16 19.72
1年のレンジ
9.65 19.72
- 以前の終値
- 19.21
- 始値
- 19.16
- 買値
- 19.58
- 買値
- 19.88
- 安値
- 19.16
- 高値
- 19.72
- 出来高
- 3.044 K
- 1日の変化
- 1.93%
- 1ヶ月の変化
- 10.06%
- 6ヶ月の変化
- 58.67%
- 1年の変化
- 26.08%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K