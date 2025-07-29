货币 / NMRK
NMRK: Newmark Group Inc - Class A
19.52 USD 0.65 (3.44%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NMRK汇率已更改3.44%。当日，交易品种以低点19.01和高点19.52进行交易。
关注Newmark Group Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NMRK新闻
- 5 Reasons to Add CBRE Group Stock to Your Portfolio Now
- Offerpad Solutions (OPAD) Surges 29.9%: Is This an Indication of Further Gains?
- Newmark Group Inc stock hits 52-week high at 18.6 USD
- Fitch upgrades Newmark’s commercial primary servicer rating
- Newmark Group stock hits 52-week high at 18.39 USD
- Zacks Industry Outlook Highlights CBRE Group, Jones Lang LaSalle and Newmark Group
- 3 Real Estate Operations Stocks Poised to Escape Industry Woes
- Jones Lang Stock Gains 28.1% in 3 Months: Will It Continue to Rise?
- Newmark Group stock hits 52-week high at 17.45 USD
- Jones Lang Unveils AI Capabilities for Building Operations
- Newmark Group (NMRK)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Newmark forms alliance with Mountain West to expand western US presence
- Newmark Group stock hits 52-week high at 16.11 USD
- Pinnacle West Q2 2025 slides: EPS declines but company maintains full-year guidance
- Earnings Estimates Moving Higher for Newmark Group (NMRK): Time to Buy?
- All You Need to Know About Newmark Group (NMRK) Rating Upgrade to Strong Buy
- JMP raises Newmark Group stock price target to $19 on strong Q2 earnings
- Newmark (NMRK) Q2 Revenue Jumps 20%
- Newmark Group, Inc. (NMRK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Newmark Group earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Newmark Group (NMRK) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Newmark Q2 2025 slides: revenue surges 20%, outlook raised on strong performance
- Fast-paced Momentum Stock Newmark Group (NMRK) Is Still Trading at a Bargain
- TPG RE Finance Trust (TRTX) Q2 Earnings Meet Estimates
日范围
19.01 19.52
年范围
9.65 19.70
- 前一天收盘价
- 18.87
- 开盘价
- 19.03
- 卖价
- 19.52
- 买价
- 19.82
- 最低价
- 19.01
- 最高价
- 19.52
- 交易量
- 797
- 日变化
- 3.44%
- 月变化
- 9.72%
- 6个月变化
- 58.18%
- 年变化
- 25.69%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值