NMRK: Newmark Group Inc - Class A
19.21 USD 0.34 (1.80%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NMRK de hoy ha cambiado un 1.80%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.01, mientras que el máximo ha alcanzado 19.69.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Newmark Group Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
19.01 19.69
Rango anual
9.65 19.70
- Cierres anteriores
- 18.87
- Open
- 19.03
- Bid
- 19.21
- Ask
- 19.51
- Low
- 19.01
- High
- 19.69
- Volumen
- 3.084 K
- Cambio diario
- 1.80%
- Cambio mensual
- 7.98%
- Cambio a 6 meses
- 55.67%
- Cambio anual
- 23.70%
